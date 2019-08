Fueron los principales abanderados del 'rock psicodélico', convirtiéndose en un icono del siglo XX. Ahora, una exposición en Madrid nos transporta a la época en la que Pink Floyd cambió la historia de la música.

La muestra recopila más de 350 objetos: las novedosas camisas y la guitarra que usó Gilmour en su último concierto, así como canciones manuscritas y fotografías inéditas.

Su música evolucionó con el tiempo hacia el 'rock progresivo' y el 'rock sinfónico'. En sus letras, temas como el conflicto, la avaricia o las enfermedades mentales.

Y no solo su música, también las portadas de sus discos han pasado a la historia. La del álbum 'Wish You Were Here' muestra a dos hombres apretándose la mano mientras uno arde en llamas para mostrar la falsedad y la traición en los asuntos de negocios.

No faltan tampoco la réplica del famoso 'muro' o el cerdo inflable de la portada de 'Animals' que acabó siendo el gran protagonista de sus conciertos.

Hasta el 15 de septiembre se puede saborear en Madrid este homenaje a la banda que marcó a toda una generación.