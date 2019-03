Pink Floyd cumple 50 años con un único deseo, que su música "siga sonando"

El tiempo no se detiene, tampoco para Pink Floyd. La banda británica cumple medio siglo, 50 años de sonidos que han construido la historia de la música. Según Álvaro Espinosa, guitarrista y vocalista de Pink Tones, "es uno de los pilares de todo lo que ha venido después, uno de los maestros, los maestros a través de los cuales hemos aprendido un poco los demás músicos".

Finales de lo 60: psicodelia y experimentación. Mientras Pink Floyd todavía buscaba qué camino seguir, el grupo puso música a los pasos de otros. En 1969 tocó para la BBC a la vez que Neil Amstrong caminaba por la luna.

No fue hasta los 70 cuando la banda encontró la verdadera cara de su sonido. El disco Dark Side Of The Moon vendió más de 50 millones de copias y supuso la consagración del grupo.Según Ignacio Serrano, crítico musical de ABC y Mondo Sonoro, "antes de que Pink Floyd entrara en escena todo se movía por singles, el grupo fue básico en la creación del disco conceptual".



El concepto se mantuvo en 'Wish you Were here', del que se cumplen 40 años. Un emotivo homenaje a Syd Barrett, el líder inicial del grupo que tuvo que dejar la formación por sus problemas con las drogas. Serrano asegura que "esa nostalgia les llevó a grabar un disco con el que lloran generaciones".

Tras la nostalgia, en los 80 y los 90 comenzaron las rivalidades y las tensiones; pero después de cinco décadas y 13 discos, de Pink Floyd sólo queda un deseo, que su música siga sonando.