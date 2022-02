'El Madrileño' de C. Tangana lideró el ranking de discos y vinilos más vendidos en 2021 en España, estuvo nominado en los Grammy Awards y ganó tres Grammy Latinos. Ahora, el artista ha decidido reeditar este álbum, al que ha rebautizado como 'El Madrileño (La sobremesa)', y que ha sido lanzado hoy.

En 'La sobremesa' se incluyen tres nuevas canciones que no aparecieron en 'El Madrileño' fruto de las colaboraciones con distintos artistas. Además, la portada ha sido diseñada por el director de cine Carlos Saura.

El concepto de este relanzamiento gira en torno a la sobremesa, un momento de reunión muy presente en la narrativa de los videoclips de C. Tangana. Uno de los ejemplos más evidentes y populares es el del videoclip de la canción 'Me maten', que el artista publicó en formato Tiny Desk Concert.

Las tres nuevas canciones de 'El Madrileño (La sobremesa)'

La primera de las tres canciones nuevas que aparecen en 'El Madrileño (La sobremesa)' es 'La culpa'. Este tema es la primera colaboración de C. Tangana con el artista Omar Montes y en ella también participan Canelita y David de Novelda. Tiene un estilo aflamencado, con claras influencias de Los Chichos, y ya ha lanzado su videoclip, obra de Little Spain.

El segundo tema de este relanzamiento es 'Bobo'. Para la elaboración de esta composición, C. Tangana ha contado con la colaboración de Luis Segura, conocido como "El padre de la bachata". Aunque aún no se ha publicado su videoclip, C. Tangana sí ha compartido un vídeo en el que puede escucharse la canción al completo.

El último y tercer tema disponible en 'El madrileño (La sobremesa)' es 'Te venero'. C. Tangana presentó esta canción durante la gala de los Premios Goya 2022 acompañado por la cantante Rita Payés.

Sin embargo, la versión del nuevo álbum cuenta con la voz de Omara Portuondo. Esta artista cubano-española es conocida como "La novia del feeling" y cuenta con una dilatada trayectoria como intérprete de boleros. Además, Portuondo ha anunciado que se retirará pronto de los escenarios, lo que da aún más valor a su colaboración con C. Tangana

A estas tres nuevas canciones de 'El Madrileño (La sobremesa)' hay que sumar otros seis temas del álbum original que estarán presentes en la reedición: 'Ateo', junto a Nathy Peluso; 'Me maten', con Antonio Carmona; 'Los tontos', con Kiko Veneno', 'Un veneno', su bolero con Niño de Elche; 'Yate' y 'Para repartir'.