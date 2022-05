Melanie B, Melanie C, Geri Halliwell. Victoria Beckham y Emma Bunton hicieron historia al convertirse en el primer grupo británico que fue número uno en Estados Unidos. "Eran unas chicas que luchaban cada una por lo que ella representaba", comenta una seguidora.

Las Spice Girls llegaron cuando la industria musical estaba dominada por bandas masculinas. "En aquella época lo que apreciabas es que era una música cañera que te daba ganas de bailar", cuenta otra fan.

El grupo surgió gracias a unos promotores musicales que pretendían crear un grupo femenino y ellas cantaron con feminismo. El éxito que les llevó a la fama escondía en sus letras un mensaje de sonoridad: "If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends". ("Si quieres ser mi amante, tienes que llevarte bien con mis amigas. Que sea para siempre, porque la amistad nunca termina"

Se negaron, a pesar de los esfuerzos de los promotores, a cantar sobre relaciones románticas y prefirieron las letras sobre el empoderamiento femenino. Las Spice Girls se separaron en el 2000, pero su mensaje feminista encaja incluso ahora.