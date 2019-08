A pesar de tener un precontrato firmado, Luis Pastor no actuará en las fiestas de Aravaca, Madrid. "Sé que es una razón puramente ideológica. Creo se delatan", denuncia el artista, que no podrá tocar con su hijo en la localidad madrileña. "Lo grave es que entramos en una dinámica que, si no la paramos, nos va a llevar a tiempos que creíamos superados, y a situaciones que creíamos que no íbamos a volver", argumenta Luis Pastor, y afirma que no se sorprende porque está acostumbrado a este tipo de situaciones.

Una denuncia que ya ha recibido respuesta de la corporación municipal. "No son mis competencias las fiestas de distrito y no puedo controlar las fiestas de 21 distritos", explica Andrea Levy, responsable de cultura del Ayuntamiento, y ha insistido en que la decisión es de la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca. Sin embargo, éste no es el primer concierto vetado por el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

'Def con dos' tampoco pudo actuar en Madrid, "Esto es una vulneración tras otra por un antojo ideológico injustificado", explicó César Strawberry a laSexta Noche tras conocer la decisión. Una situación que no solo se vive Madrid. Oviedo no recibirá ni a Umberto Tozzi, ni a Rayden ni a Rozalén, que iban a actuar en Oviedo el próximo mes de septiembre, en la celebración de sus fiestas populares. Sus conciertos sí estaban apalabrados por el anterior gobierno, pero no cerrados en firme.

Ahora, la nueva corporación explica que estos cambios se han realizado por criterios técnicos. "A mí el presupuesto que me dejan encima de la mesa es de un millón menos. Yo atendiendo a criterios técnicos, me presentan otra propuesta que me parece más económica y que va a llegar a todos los públicos", explica la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz Álvarez.