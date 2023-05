'La Sirenita' ya está en los cines. Una película que ha estado rodeada de polémica desde que Disney anunció la versión en acción real del clásico animado: en las redes han proliferado, hasta su estreno, ataques racistas por la elección de una actriz negra para interpretar a Ariel, una criatura fantástica.

Algo que pilló desprevenida a Halle Bailey, la actriz que encarna a la sirena protagonista. "Todo el mundo me ha animado durante este tiempo y ha sido muy positivo, me he centrado en eso", afirmaba recientemente la intérprete. Los comentarios negativos esgrimen que la elección no fiel al cuento original y que se trata de un caso de supuesta "inclusión forzada".

El odio ha sido tal que incluso algunos usuarios han subido vídeos y fotos de salas de cine vacías queriendo hacer ve que la película ha sido un fracaso, algo que los primeros datos desmienten. Javier Bardem, que interpreta al Rey Tritón en la película, ha denunciado este racismo y ha tachado estos comentarios de "arcaicos".

La película también ha introducido otros cambios para adaptarse al siglo XXI: se han modificado letras de canciones que se consideraban machistas, la madre del príncipe Eric es negra y se reflejan las consecuencias de la basura en los océanos.

Pero, a pesar de los comentarios de odio, para Bailey ha merecido la pena, especialmente por las niñas negras que ahora se ven finalmente representadas al ver 'La Sirenita'. "Significa un mundo para mí este momento. Especialmente, por todas esas preciosas bebés que pueden ver un reflejo de sí mismas", ha manifestado la actriz, convertida en la princesa negra que ella no tuvo como referente.