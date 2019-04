La protesta ininterrumpida contra Trump que durará toda su legislatura: la sorprendente performance de Shia Labeouf

El conocido actor Shia Labeouf se encara con un racista usando una de las frases más escuchadas en los últimos días en EEUU: "Él no nos dividirá". Labeouf lleva repitiendo este mantra desde que, días atrás, inaugurase una de las performance más sorprendentes realizadas hasta ahora contra el actual presidente norteamericano, Donald Trump.

Lo hace con una cámara abierta al público en la puerta del 'Museum of the moving image new york'. Estará encendida siempre, 24 horas al día durante siete días a la semana. La idea, repetir el lema 'Él no nos dividirá' durante los cuatro años que pretende durar en el poder el magnate republicano.

Todo se retrasmite en directo a través de Internet. Sólo lleva unos días encendida y ya ha ocurrido de todo. Famosos, como el hijo de Will Smith, exhibicionistas y otros sorprendentes personajes aprovechan la cámara para emitir, durante unos breves instantes, su oposición a un polémico gobierno en Estados Unidos que sólo acaba de empezar.