La creadora de Matrix Lilly Wachowski carga contra J. K. Rowling y los fans de Harry Potter: "Estáis apoyando el genocidio trans"

Mientras tanto Un representante de la escritora británica ha respondido a la cineasta defendiendo que la creadora de la saga de magia "no apoya las acciones legales destinadas a perjudicar a las personas transgénero ni los esfuerzos por limitar los derechos de estas".

Lilly Wachowski, co-creadora de Matrix, ha acusado a Elon Musk y J. K. Rowling de ser "nazis" y afirmó que Rowling financia un "genocidio trans". En una entrevista con Variety, Wachowski declaró que apoyar a Harry Potter es apoyar dicho genocidio, ya que parte del dinero de esos productos va a la legislación antitrans de Rowling. Un representante de Rowling respondió, defendiendo su derecho a la libertad de expresión y aclarando que su apoyo es hacia mujeres que defienden sus derechos en el Reino Unido, no contra personas trans. Además, calificaron las acusaciones de Wachowski como difamatorias y sin fundamento.

Lilly Wachowski, que creó la saga Matrix junto a su hermana Lana, ha tildado a Elon Musk y J. K. Rowling de "nazis" y ha asegurado que la escritora británica "financia el genocidio trans". "Por lo tanto, si apoyas Harry Potter, estás apoyando el genocidio trans", ha sentenciado en una entrevista a 'Variety', donde ha añadido: "El dinero que gastas para disfrutar de estos productos, una parte de ese dinero va a parar a J. K. Rowling y ese dinero se destina a financiar su legislación antitrans en todo el mundo".

En este sentido, la directora ha razonado que "si estás en contra de Elon Musk, boicoteas o no compras un Tesla; y si estás en contra del calentamiento global o el cambio climático, intentas no comprar tanta gasolina e intentas reducir tu consumo de estos productos". "Es simple matemática. Por lo tanto, el hecho de que disfrutes de estas series y sigas apoyándolas equivale a apoyar mi erradicación", ha subrayado, refiriéndose a su propia identidad como persona trans.

Un representante de Rowling responde

Tras estas declaraciones, un representante de Rowling ha publicado un comunicado en respuesta a la creadora de la saga Matrix: "La libertad de expresión es un principio que todos debemos valorar; lo importante es que las opiniones de J. K. Rowling, al igual que las de cualquier otra persona, se reflejen de forma precisa, justa y respetuosa, y que las opiniones personales no menoscaben dichas opiniones".

Así, continúa señalando que "para rectificar lo dicho por Lilly Wachowski, a través del Fondo para las Mujeres de J. K. Rowling, J. K. Rowling apoya a las mujeres que emprenden acciones legales en el Reino Unido para preservar los derechos que les reconoce la Ley de Igualdad de 2010, derechos que a menudo se pasan por alto o se ven amenazados". "No apoya las acciones legales destinadas a perjudicar a las personas transgénero ni los esfuerzos por limitar los derechos de estas", aclara, en referencia a la acusación de la cineasta de que la creadora de Harry Potter "financia el genocidio trans".

"Cada uno es libre de discrepar de sus opiniones, pero las acusaciones gravemente difamatorias de esta índole -que llegan incluso a invocar de forma escandalosa a los nazis y al genocidio que cometieron- nunca deberían presentarse como hechos cuando son claramente inventadas y no se basan en ninguna prueba", concluye el texto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido