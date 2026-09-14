Oasis anuncia una gira mundial que pasará los próximos 10 y 11 de julio por Barcelona

¿Por qué es importante? Los hermanos Liam y Noel Gallagher han confirmado así su vuelta a los escenarios estatales después de 18 años de su última actuación, en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) en julio de 2009.

La banda inglesa de rock Oasis ha anunciado este lunes su gira mundial 'Oasis Live'27', con 38 conciertos que les llevarán el próximo año por 11 ciudades de nueve países, incluida Barcelona, donde ofrecerán dos citas en el Estadio Olímpico Lluís Companys el 10 y 11 de julio de 2027.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher han confirmado así su vuelta a los escenarios estatales después de 18 años de su última actuación, en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) en julio de 2009, apenas un mes antes de que la banda anunciase su separación.

El anuncio de la gira se ha producido este lunes en las redes sociales de la banda, después de días de rumores con publicaciones crípticas diarias que adelantaban cada uno de los lugares en los que ofrecerían concierto con elementos propios de cada localización; por ejemplo, para Barcelona, había un cartel que referenciaba al pintor Joan Miró y un guitarrista.

'Oasis Live'27' consistirá en 38 fechas, que arrancarán el próximo 21 de mayo de 2027 en el estadio Celtic Park de Glasgow (Escocia) y se extenderá hasta el 19 de septiembre, cuando culminarán en el mítico recinto de Knebworth (norte de Londres) —donde ofrecerán cuatro conciertos—, en el que hace tres décadas (1996) tocaron para una audiencia récord de 250.000 personas.

Entre medias, además de en Barcelona, también ofrecerán una residencia de once conciertos en su Manchester natal, y harán paradas en Múnich (Alemania), Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas (Estados Unidos) y Slane Castle, en Slane, en el condado irlandés de Meath.

Cuánto cuestan y cómo conseguir entradas para Oasis

Para adquirir las entradas, la banda ha habilitado un enlace de registro para los seguidores, que estará disponible hasta el próximo jueves 17 a las 17:00 horas y, además, han anunciado que no habrá una venta general, posiblemente como medida para limitar la reventa y los llamados 'precios dinámicos' que utilizan las empresas de tíquets.

Los precios estándar de las entradas serán fijos y oscilarán entre 85 y 255 euros, incluidos los gastos, más una cuota de servicio por transacción de 2€ de Ticketmaster, ha indicado la promotora Live Nation en un comunicado.

"¡COMENZAD LAS CELEBRACIONES! Después de un periodo de reflexión, 'la fuerza más perjudicial de la cultura pop en la historia británica reciente' se ha declarado apta para su objetivo y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente", ha escrito la banda en sus redes sociales. "Ven a vernos en forma, será todo un espectáculo", han añadido.

Los reyes del 'Britpop' regresarán así de nuevo a los escenarios dos años después de su gira mundial 'Oasis Live'25' que supuso el reencuentro de los hermanos Gallagher sobre las tablas tras 16 años de separación musical.

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