Sánchez se suma a la lista de fans de Rosalía y tacha de "maravilla" su disco: "Reservé una hora para escucharlo"

¿Qué ha dicho? Pedro Sánchez ha señalado que la música española está viviendo un "momento extraordinario", destacado la "explosión de talento brutal" que vive el país con Cala Vento o Restinga como ejemplos.

El último disco de Rosalía, 'LUX', ha conquistado a crítica y público, incluidos famosos como Madonna y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en Radio3, Sánchez confesó que reservó una hora para escucharlo completo, algo poco habitual en él debido a la falta de tiempo. Aunque le faltan por escuchar tres temas exclusivos del disco físico, ha quedado impresionado. Aficionado a la música con gustos eclécticos, destacó la "explosión de talento" en España, mencionando a Cala Vento y Restinga. Sánchez lamenta no poder asistir a festivales y recordó un mítico concierto de Guns N' Roses en su juventud.

El último disco de Rosalía, 'LUX', está compuesto por 18 temas entre lo terrenal y lo divino que han conquistado a crítica y público, incluidos famosos como Madonna. Ahora, Pedro Sánchez se ha sumado a esa larga lista de fans.

En una entrevista en Radio3, el presidente del Gobierno ha confesado que le parece una auténtica "maravilla", reconociendo que reservó una hora "para escucharlo".

Según ha explicado, por falta de tiempo suele escuchar temas sueltos de los artistas que le gustan, pero en esta ocasión siguió el consejo de escuchar 'Lux' entero y le han gustado todas las canciones, aunque le faltan las tres que solo aparecen en el disco físicos: 'Focu 'ranni', 'Jeanne' y 'Novia robot'.

Muy aficionado a la música y con gustos eclécticos, entre sus discos favoritos de 2025 ha señalado los de los canadienses Destroyer y la estadounidense Sharon Van Etten, pero ha destacado también la "explosión de talento brutal" que se vive en España más allá de Rosalía, con Cala Vento o Restinga como ejemplos.

"La música española me está pareciendo que está viviendo un momento extraordinario", ha señalado.

El líder del PSOE, que ha apuntado que es más de mujeres cantantes que hombres, ha admitido que le da pena no poder ir a festivales. "Es algo que cuando deje estas responsabilidades dentro de muchos años volveré a retomar", ha bromeado.

Entre sus conciertos "más míticos", uno de Guns N' Roses al que asistió cuando tenía 14 o 15 años en el estadio Vicente Calderón de Madrid. "Creo que perdí tres kilos o cuatro por los botes que pegaba", ha admitido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.