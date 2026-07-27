La Ribeira Sacra gallega se queda por ahora sin entrar en el Patrimonio Mundial de Unesco

Los detalles El Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura ha tomado esta decisión durante la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán, después de que dos tercios de los miembros acabaran decantándose por esta opción tras horas de debate.

La UNESCO ha decidido devolver la candidatura de la Ribeira Sacra en Galicia a Patrimonio Mundial para que España reformule su justificación bajo los criterios necesarios. Durante la asamblea en Busán, el Comité de Patrimonio Mundial pidió a España presentar con mayor detalle los atributos del bien y desarrollar la documentación histórica del paisaje. Además, se decidió declarar como Patrimonio Mundial los teatros de ópera Teatro Amazonas y Theatro da Paz en Brasil, reconociendo su importancia cultural en la Amazonía. Estas construcciones simbolizan el intercambio cultural entre América y Europa durante los siglos XIX y XX.

La UNESCO ha decidió este lunes devolver la candidatura a Patrimonio Mundial del paisaje acuático de la Ribeira Sacra, en Galicia, con el fin de que las autoridades españolas reformulen la justificación de esta inscripción bajo los criterios necesarios.

El Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura ha tomado esta decisión durante la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán, después de que dos tercios de los miembros acabaran decantándose por esta opción tras horas de debate.

La evaluación estaba programada para la sesión matutina de la asamblea (10:00 hora local, 3:00 hora peninsular española), pero la candidatura dividió al comité al generar un intenso debate que obligó a posponer la decisión a la sesión de la tarde (15:00 hora local, 8:00 hora peninsular española) para llevar a cabo consultas internas de cara a un punto en común.

Del 19 al 29 de julio de 2026, la República de Corea acogerá en Busan la 48.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. "Los 21 miembros del Comité del Patrimonio Mundial, elegidos entre los 196 Estados parte, ejercen una responsabilidad fundamental en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial, ya que determinan qué nuevos sitios deben inscribirse en la Lista del Patrimonio Mundial y supervisan la conservación de los sitios ya inscritos", explican desde la UNESCO.

Tras la decisión, el delegado permanente de España ante la Unesco, Miquel Iceta, alertó sobre "dos riesgos inquietantes que se derivan de este proceso": una toma de decisiones basada en informes erróneos y claras insuficiencias en la relación y el diálogo entre Estados y órganos asesores.

Durante su intervención, Iceta aprovechó la ocasión para agradecer a los miembros del comité su esfuerzo en comprender las razones de las autoridades españolas y gallegas y alcanzar un amplio consenso al final de la jornada.

También agregó que "España sigue más que nunca comprometida" con el papel de la comunidad como guardiana del patrimonio. La evaluación estaba programada para la sesión matutina de la asamblea (10:00 hora local, 3:00 hora peninsular española), pero la candidatura dividió al comité al generar un intenso debate que obligó a posponer la decisión a la sesión de la tarde (15:00 hora local, 8:00 hora peninsular española) para llevar a cabo consultas internas de cara a un punto en común.

En la sesión matutina, seis países, entre ellos Perú y Bangladés, votaron inicialmente a favor de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, cinco propusieron aplazar la evaluación y otros cuatro plantearon devolver la candidatura. Tras el grupo de trabajo, en el que no alcanzaron consenso alguno, Perú abandonó su postura y propuso una enmienda de remisión del expediente, a pesar de que consideraron que la candidatura cumplía con los requisitos, iniciativa a la que finalmente se sumaron todos los países menos Suiza y Chequia.

Algunos miembros, como Líbano, cuestionaron que la propuesta de "diferimiento" (planteamiento que apoyaron Suiza y Chequia) podía conducir a una situación sin salida entre el Estado parte y el órgano asesor. "Tememos que esto lleve a un verdadero problema de bloqueo", manifestó el delegado libanés.

En este sentido, otros países que compartieron esta opinión, como Granada o Senegal, alentaron a España y al órgano asesor a trabajar juntos para "colmar las lagunas identificadas" y obtener un "resultado positivo" que derive a un consenso en la próxima reunión.

El texto adoptado finalmente devuelva a España la candidatura del paisaje cultural para que presente con mayor detalle los principales atributos del bien en cuestión, continuar la documentación de los elementos hidráulicos y profundizar en la presentación de la evolución histórica del paisaje. Asimismo, el documento solicita que el Estado parte invite a una misión de asesoría para apoyar el trabajo sobre información adicional antes de la revisión de la candidatura, de conformidad con las directrices operativas.

La división del comité tuvo lugar después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), asesor oficial del organismo, aconsejara no inscribir a la Ribeira Sacra gallega por no ver ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional y considerar que no cumple de forma suficiente con los criterios de integridad y autenticidad.

La Ribeira Sacra, único lugar de España que aspiraba a convertirse en Patrimonio de la Humanidad en esta cita en Corea del Sur, comprende las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, localizadas en el sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Ourense, y fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018.

El Teatro Amazonas, en Manaos, y el Theatro da Paz, en Belém, elegidos como Patrimonio Mundial

Por su parte, el Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura ha decidido este lunes declarar como Patrimonio Mundial los dos lujosos teatros de ópera erigidos en medio de la Amazonía brasileña, con estilos arquitectónicos y materiales europeos, que simbolizan la riqueza de la llamada Belle Époque en la mayor selva tropical del mundo.

El comité de la UNESCO ha tomado esta decisión sobre el conjunto arquitectónico compuesto por el Teatro Amazonas (1896), en Manaos, y el Theatro da Paz (1878), en Belém, durante la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán.

La delegación brasileña destacó durante la asamblea, retransmitida en directo, que esta inscripción tiene "una importancia particular" porque constituye la primera vez que un bien cultural ubicado en la Amazonía de Brasil se suma a la lista.

El presidente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, Deyvesson Israel Alves Gusmão, destacó que este "logro histórico" supone el reconocimiento de que, además de constituir un paradigma de patrimonio natural y ambiental, la Amazonía es productora de culturas, memorias e identidad. "Se trata, por tanto, de un sitio patrimonial que muestra al mundo la riqueza de la diversidad cultural de la Amazonía brasileña", declaró el presidente.

Estos espacios no solo acogen representaciones de ópera y producciones teatrales, sino actividades de una amplia variedad artística, como la danza carimbó, jazz o cine. Ambos teatros fueron construidos a finales del siglo XIX en los dos mayores centros urbanos de la Amazonía con los recursos generados por el auge de la explotación del caucho, cuando la demanda mundial del látex convirtió a la región en uno de los principales polos económicos de Brasil y permitió reproducir en el trópico el refinamiento cultural y arquitectónico europeo.

La odisea para levantar esas construcciones en una región aislada y rodeada por la selva, adonde prácticamente todos los materiales debían llegar por barco tras cruzar el Atlántico y remontar el río Amazonas, inspiró incluso la célebre película alemana 'Fitzcarraldo' (1982), cuyo protagonista sueña con construir un teatro de ópera en la selva.

Ambos edificios acogieron durante décadas compañías de ópera, orquestas y artistas europeos que llegaban hasta la Amazonía atraídos por la riqueza de la región, convirtiéndose en símbolos del intercambio cultural entre América y Europa en los siglos XIX y XX.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido