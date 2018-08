Las reveladoras declaraciones del camello de Demi Lovato: "Le dije que las pastillas eran muy fuertes, sabía lo que tomaba"

Novedades en el caso de la sobredosis de la cantante Demi Lovato después de conocer la versión de su camello. Brandon Johnson ha explicado, en una entrevista concedida al portal web TMZ, que él advirtió en todo momento a la cantante del riesgo que suponía el consumo de una sustancia como el 'fentanilo', unas pastillas que acabaron con la vida de Prince Lil Peep.

En este sentido, Johnson considera que la cantante es la única culpable de los efectos que provocaron en ella el consumo excesivo que realizó de este narcótico: "Sabía en un 100% lo que estaba tomando", añade Johnson, que afirma haber dado instrucciones a Lovato sobre el consumo de 'fentanilo'.

Este es un opiáceo sinténtico, una sustancia mucho más potente que la heroína, droga que, en los primeros pasos de la investigación, se creía que había consumido la exestrella Disney. Durante la entrevista, el camello reconoció no conocer los ingredientes que componen este tipo de narcótico y que abandonó la casa de la artista a primera hora de la mañana pensando que esta estaba dormida.

Sin embargo, la policía de Los Ángeles, tras la llamada de su asistente, no tardó en personarse en el domicilio al confirmarse que Lovato se hallaba inconsciente por una sobredosis. No es la primera vez que la polémica relacionada con las drogas se cierne sobre Johnson.

El joven ha estado detenido en más ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol o por posesión de cocaína. Por su parte, la artista ya se pronunció a través de un mensaje por las redes sociales después del trágico episodio: "Siempre he sido transparente sobre mi experiencia con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y aún no lo he hecho", confesó.