La cantante Aitana Ocaña se ha visto obligada a pedir a los medios de comunicación que no la persigan hasta su casa y que no la graben allí por un espantoso motivo. "No me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las tres, las cuatro de la madrugada, hombres... Yo estoy sola y de verdad lo paso muy mal. Tengo mucho miedo", ha confesado durante un evento a una congregación de médicos que se acercaban a entrevistarla.

Como ha explicado, entiende que por ser un personaje público los medios la graben y la pregunten por la calle, pero cuando la graban cerca de su casa, la exponen a un peligro. "Necesito vuestra ayuda", ha dicho con siceridad.

A esta petición ha respondido una de las periodistas que se encontraba allí de la manera más inesperada posible: "Pero Aitana, para que no te persigan tendrás que confirmar", le ha dicho, en referencia a la presunta ruptura amorosa que acaba de vivir con el actor Miguel Bernadeu. La cantante ha puntualizado que nunca se pronuncia sobre su vida privada y que tampoco lo va a hacer en esta situación.

Este incómodo momento que ha propiciado la periodista ha sido comentado en Más Vale Tarde, donde la presentadora, Cristina Pardo, ha cargado duramente contra estas actitudes: "Sacar el portal de una persona, no lo entiendo. La gente sabe dónde vive y dónde va". "Ese chantaje de que 'para que no te persigamos te tendrás que pronunciar' es terrible", ha añadido Iñaki López.