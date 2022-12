Tal y como informaba Aruser@s en el día de ayer, 'Lecturas' llevó a su portada la noticia de la posible ruptura de una de las parejas más icónicas y queridas de nuestro país. Según esta revista, Aitana y Miguel Bernardeau habrían puesto fin a su relación tras cuatro años de noviazgo.

La cantante, que acudió ayer a la cena navideña organizada por Yves Saint Laurent Beauté, habló por primera vez tras la publicación de estas informaciones ante la prensa. Aitana ni confirmó ni desmintió estos rumores, pero sí aprovechó la ocasión para lanzar una petición a los medios de comunicación.

"Sabéis que nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto, pero sí quiero decir una cosa, por favor, y es que no me grabéis en casa. Está empezando a venir mucha gente a las 3 y las 4 de la mañana. Yo estoy sola y, de verdad, lo paso muy mal, paso mucho miedo", asegura la artista.