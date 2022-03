La prestigiosa bailarina Olga Smirnova se ha renunciado al célebre Ballet Bolshoi de Moscú tras denunciar la invasión rusa a Ucrania. Tras este anuncio condenado la guerra, la bailarina ha informado que se incorpora al Ballet Nacional Holandés en Ámsterdam.

El abandono y posterior traslado, se ha producido después de que la bailarina nacida en San Petersburgo, pero con familia ucraniana, denunciara el conflicto. "Nunca pensé que me avergonzaría de Rusia", explica Smirnova en un comunicado, que luego volvió a publicar el Ballet Nacional Holandés. "Siempre he estado orgullosa del talentoso pueblo ruso, de nuestros logros culturales y deportivos. Pero ahora siento que se ha trazado una línea que separa el antes y el después", añade justificando su marcha.

"Me duele que la gente muera, que la gente pierda los techos sobre sus cabezas o se vean obligados a abandonar sus hogares. ¿Y quién hubiera pensado hace unas semanas que todo esto sucedería? Puede que no estemos en el epicentro del conflicto militar, pero no podemos permanecer indiferentes ante esta catástrofe global", concluye Smirnova condenando la guerra.

"Recibida con los brazos abiertos"

El Ballet Nacional Holandés, también ha emitido un comunicado en el que asegura que Smirnova ha sido "recibida con los brazos abiertos". Además, ya han anunciado que su debut allí será con la obra 'Raymonda', que se estrena a principios de abril.

En la publicación de Instagram se puede leer es siguiente texto en inglés dándoles, al solista Víctor Caixeta y a ella, una cálida bienvenida: "Damos la bienvenida a nuestra compañía a la primera bailarina Olga Smirnova, del Ballet Bolshoi ruso, y al solista Víctor Caixeta, del Ballet Mariinsky ruso, con efecto inmediato. A ambos bailarines no les ha sido posible seguir trabajando en Rusia debido a la guerra en Ucrania, por lo que han decidido unirse al Ballet Nacional de Holanda. Los recibimos con los brazos abiertos. OIga bailará su primer papel con nuestra compañía en el ballet clásico Raymonda (fechas por anunciar), en el que también participará Víctor".