El reggae de Jamaica, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

El reggae de Jamaica, que han popularizado músicos legendarios como Bob Marley, ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco subrayando su mensaje de "amor y humanidad".

La decisión ha sido anunciada por la Convención en la reunión de Port Luis (República de Mauricio), donde examina esta semana varias candidaturas para su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En ella ha estado presente la ministra de cultura de Jamaica, Olivia Grange: “Estamos muy, muy felices, me siento conmovida”.

Además, la Unesco destacó que el reggae "conserva intactas toda una serie de funciones sociales básicas y sigue siendo un medio de expresión cultural del conjunto de la población jamaicana". En todos los niveles del sistema educativo del país, agregó, "está presente la enseñanza de esta música, desde los jardines de infancia hasta las universidades".

En 1968, la canción "Do the Reggay" de Toots and Maytals fue la primera en usar el nombre reggae, que ha sido un éxito mundial con los clásicos de Bob Marley (1945-1981) y su banda The Wailers como "No Woman, No Cry" y "Stir It Up".

"Esta es una excelente noticia porque el reggae nunca tuvo el reconocimiento que merece y siempre ha estado un poco al margen ", ha confesado a AFP Jerome Levasseur, director del Festival Bagnols Reggae.

Entre sus principales figuras vivas se encuentran el jamaicano Jimmy Cliff o Toots Hibbert, o el marfileño Alpha Blondy.