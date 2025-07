Ruben Castañer sorprende a Carles Porta 20 años después del crimen de Tor con su revelación: "Aquellos hippies no eran hippies"

"Montané era un hombre incapaz de hacer daño a nadie y que acabara así...", lamentaba Ruben Castañer en 1997 ante Carles Porta, cuando el periodista contactó con él tras el asesinato de Josep Montané Baró, más conocido como Sansa. El agente inmobiliario es uno de los protagonistas de este quinto capítulo del true crime que emite laSexta esta noche.

"Ni han tenido cojones de matarlo con una bala. Hasta lo mataron sufriendo, dicen. ¿Y no se sabe nada? Hombre, los amigos que había en Tor aquel día son muy pocos. Y los enemigos estaban contados. Él murió en Tor. En Tor no hay mucha gente", insistía. Castañer tenía claro que quién mató a Sansa debía ser "no amigo, pero sí conocido de bien cerca para estar cerca".

Ruben Castañer, 20 años después

En 2017, una periodista alemana se fijó en el caso de Tor y quiso hacer un artículo para una revista. Carles Porta la acompañó a entrevistar a Ruben, que vivía en Reus. "Yo había mantenido contacto con él durante todos estos años", cuenta el periodista. "No quieras saber tanto, si ya te he dicho. A Montané le avisé yo y le dije...", comenzaba a comentar cuando súbitamente se levantaba y se golpeaba la mano con una mesa.

"Si me hubiera hecho caso no lo hubieran matado. A él le dije en vida muchas veces que toda la tropa que tenía alrededor le iba a matar. Aquellos hippies, no eran hippies", terminaba al fin contando minutos más tarde.

Pero, ¿qué signfica eso de que 'no eran hippies? "¿Eran sicarios?", se pregunta Carles Porta. Ruben falleció el 5 de enero de 2022 y nunca se lo aclaró.

Así era Ruben Castañer según su hija

Recientemente, Porta contactaba con Amanda Castañer, hija de Ruben. "¿Violento? Bueno, sí. Puede ser. Pero no de agredir a nadie, sino en la forma de hablar", comentaba con el creador de esta serie documental. "Me hablaba mucho de Palanca. Él era su mayor enemigo. Para él, era el enemigo, el que no quería que Tor saliera adelante, el que ponía todos los problemas y las trabas para que aquello no fuera la estación de esquí que ellos querían hacer", rememoraba.

*Puedes ver la serie completa de 'Tor: una historia de Carles Porta' en atresplayer.com.