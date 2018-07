Queen ofrecerá el 22 de mayo en Barcelona su único concierto en España

Tras su primera aparición juntos en la final de American Idol 2009, seguido de una actuación en los MTV Music Awards, Adam Lambert rápidamente se convirtió en miembro fijo de Queen, y con la banda realizó varios conciertos y espectáculos en televisión en 2012 y 2013, seguido por un total de 24 espectáculos con las entradas agotadas en la gira por Estados Unidos en 2014.

A principios de 2015, Queen y Adam Lambert retornaron a los escenarios con 26 conciertos con las entradas agotadas en 10 países, según la misma fuente. Más recientemente, fueron invitados al festival Rock in Río como cabezas de cartel, y después estuvieron de gira también por Argentina y Chile.

Con una carrera de más de 40 años, y a pesar de la trágica pérdida de su cantante, Freddie Mercury, Queen sigue siendo una de las bandas de rock que más venden de la historia gracias a canciones como "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "Crazy Little Thing Called Love", "Radio Ga Ga", "Killer Queen", "Fat Bottomed Girls", "Bicycle Race" o "We are the champions".