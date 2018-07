¿Por qué se celebra el 25 de mayo el Día del Orgullo Friki?

Como cabía esperar, la fecha del Día del Orgullo Friki no está elegida al azar, ya que otro 25 de mayo, pero de 1977 se estrenó en los cines la primera entrega de la saga Star Wars. Fue ese día el escogido por razones obvias por los frikis españoles para exhibir sin pudor ni vergüenza su devoción por películas, libros, series o videojuegos.

Movilizados desde las redes sociales cada año desde 2006 en varias ciudades españolas los frikis organizan diversas actividades como pases de películas, muestras, coloquios, exhibiciones o desfiles para una celebración que ya hace años que es internacional.

Este año, el Día del Orgullo Friki está dedicado a todos los villanos, como Darth Vader, Magneto o el Joker, tan necesarios para que las obras tengan su valor. "Porque sabemos que los malos tienen los uniformes más guays, las armas más potentes, las naves más rápidas... Porque dicen las frases más chulas, porque engañan a la mínima al héroe de turno.... Porque siempre tienen un plan mejor para dominar el mundo... Los FRIKIS debemos unirnos a su causa, entrar en el lado oscuro y poner láseres en la cabeza a los tiburones más fieros que haya... LOS MALOS MOLAN", dicen desde orgullo friki.

Esta es la declaración de intenciones del Día del Orgullo Friki 2014 volcada con los archivillanos de películas, series, libros y demás. Y aunque tenga su germen en la saga de George Lucas, curiosamente la celebración del Día del Orgullo Friki no coincide con el Día de Star Wars, que se celebra cada año el 4 de mayo a raíz de un titular de 1979 que decía 'May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations', haciendo un juego de palabras con 'May the Force be with you' y el nombrmiento de Margaret Thatcher como primera dama.