Ahora

Lo que nadie vio

Julio Iglesias, el galán que besaba a mujeres en público y que nunca pagaba sus impuestos en España

Los detalles El cantante daba besos no consentidos a coristas y periodistas, hacía tocamientos durante los conciertos y cobraba millones de euros fuera de Hacienda mientras España aplaudía al "galán" sin cuestionarlo.

Julio Iglesias, el galán que besaba a mujeres en público y que nunca pagaba sus impuestos en España

Durante décadas, Julio Iglesias fue el "galán español" por excelencia, el hombre que llenaba estadios y enamoraba multitudes. Pero detrás de esa imagen pública había un presunto patrón de acoso y machismo que todos vimos, pero que España parecía perdonar.

Desde hace años, los testimonios lo dejan claro: Julio besaba en la boca sin consentimiento, tocaba los pechos de sus coristas y hacía comentarios sexuales delante de todo el mundo. No era algo "oculto": sucedía en conciertos, entrevistas y presentaciones.

  • En 1998, en una entrevista, le dijo a una periodista de 22 años: "Una novia como tú… no me vendría mal".
  • En 2009, a una reportera boliviana que le preguntaba sobre el clima y las mujeres de su país, le agarró y le dio un beso. La mujer dijo que le "sorprendió", pero que "son cosas que pasan".
  • En 2011, besó en la boca a una joven que le fue a entregar un ramo de flores.
  • Las coristas han contado que era habitual que las mirara y tocara sus pechos durante los conciertos.

Un patrón casi sistemático, normalizado bajo la falsa imagen de "galán", que España ha mirado a otro lado durante toda su carrera.

Pero no solo era cuestión de machismo: Julio Iglesias también ha esquivado a Hacienda durante décadas.

  • En 1988, Hacienda destapó que debía 10 millones de pesetas y el IRPF de tres años. Él alegaba que había vivido en Panamá y que no tenía que pagar nada en España. Tras años de pleitos, finalmente pagó, pero dejando de residir en el país para no volver a tributar.
  • Su residencia fiscal pasó de República Dominicana a Panamá, y los 'Pandora Papers' revelaron que tenía al menos 20 sociedades en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas.
  • En 2015, cobró 6 millones de euros de la Comunitat Valenciana, aunque el contrato oficial reflejaba solo 2 millones. Los otros 4 millones no aparecían, y el caso terminó en los tribunales en el conocido 'caso Ivex'.

El propio Julio Iglesias defendió su situación fiscal en el programa de Évole: "Nunca he dejado de pagar un puñetero impuesto en ningún lugar del mundo. Donde canto, pago mis impuestos. No tributo en España porque no vivo en España".

Lo económico y lo personal van de la mano: los presuntos besos no consentidos, los presuntos tocamientos y las actitudes machistas fueron tan habituales como los conciertos y los premios. Eran cosas que pasaban "con Julio Iglesias", y que muchos aceptaban por su fama.

Hoy, después de décadas de permisividad, toca abrir los ojos: la España que aplaudía a Julio Iglesias también habría perdonado sus presuntos abusos y su presunto fraude fiscal.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía analiza ya una denuncia de dos mujeres contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de seres humanos
  2. Bustinduy reitera el rechazo de Sumar al guiño del PSOE a los caseros: "Los beneficios fiscales a propietarios no han funcionado"
  3. Dinamarca advierte que "lo más difícil está por venir" ante la presión de EEUU para hacerse con Groenlandia mientras la isla se reivindica como región danesa
  4. Sánchez y Feijóo se reunirán el próximo lunes en Moncloa para hablar de política exterior y de defensa
  5. Un alto cargo de Irán eleva a 2.000 los muertos en las protestas contra el régimen de los Ayatolás
  6. Mueren dos pacientes con cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo humano en la preparación de un tratamiento