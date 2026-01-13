Ana Requena, tras destapar los presuntos abusos de Julio Iglesias: "No descarto que puedan haber denuncias formales"

La periodista y coautora de la investigación que ha publicado el testimonio de las víctimas asegura en Al Rojo Vivo que "tenemos más información y vamos a seguir publicando cosas".

Dos mujeres aseguran haber recibido agresiones sexuales de forma reiterada por parte de Julio Iglesias cuando trabajaban en régimen interno en las mansiones del cantante. En una investigación de 'elDiario.es' y 'Univisión', las empleadas relatan que eran constantemente vejadas y obligadas a hacer favores de índole sexual al artista.

Ana Requena, redactora jefa de Género de 'elDiario.es' y coautora de esta investigación ha detallado en Al Rojo Vivo que las mujeres "tienen mucho miedo", ya que "hay una gran desigualdad económica, de poder y de influencia entre Julio Iglesias y las mujeres que denuncian".

No obstante, ha aclarado que las dos trabajadoras cuyos testimonios han sido publicados este martes "están protegidas y asesoradas, y serán ellas las que decidan si toman medidas al respecto".

"No descarto que podamos ver algún tipo de acción contra Julio Iglesias", ha añadido la periodista al respecto, dejando claro su pronóstico de que las acusaciones que pesan contra el artista pueden tener un largo recorrido judicial.

Un recorrido que, aunque saben que será duro, las dos mujeres han decidido emprender "convencidas de que esto tiene sentido para acabar con la impunidad y ayudar a otras mujeres que han podido pasar por su situación".

Por último, Ana Requena ha anunciado que en los próximos días seguirán saliendo nuevas informaciones al respecto de los presuntos abusos sexuales de Julio Iglesias: "Tenemos documentos, testimonios, fotografías y pruebas médicas, y eso les puede dar tranquilidad a ellas. "Tenemos más información y vamos a seguir contando cosas", ha concluido.

