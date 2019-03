La primera mujer española en viajar a la Antártida cuenta su experiencia

Josefina Castellví se emociona al volver a la Antártida 30 años después de la primera vez, vuelve para grabar un documental, ‘Los recuerdos del hielo’.

Cuando era terreno virgen, y ellos pioneros que pusieron en marcha la primera base antártica española, “No tiene nada que ver con lo que había cuando llegamos”, asegura Josefina.

Cuando llegó su equipo en el 84 tenían que dormir en una tienda de campaña, "o se hacía así o no lo habríamos hecho nunca", y todavía hoy se emociona al recordarlo. “No has llegado a la Antártida hasta que no ves tu primer iceberg y ves cómo se ilumina”.

Eso sí, tuvieron que esperar un año para que llegaran las comodidades, pero fue su casa dos meses al año hasta 1994. Y gracias a su trabajo y al de sus compañeros, España entró en el tratado antártico.

Ahora, con 79 años y jubilada, ha roto su promesa de no volver para rodar el documental y que conozcamos el trabajo de los españoles en la Antártida. “Esta vez ha sido el momento más bonito de mi vida”, suspira Josefina, y promete que, esta vez sí, será la última que escuche a los pingüinos jugar.