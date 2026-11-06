Pitbull trae de nuevo su fiesta a Madrid tras 14 años de ausencia

El cantante Pitbull durante su concierto en el Movistar Arena, a 5 de noviembre de 2026

Los detalles Tras haber pasado ya por EEUU, Bélgica o Suecia, en su segunda noche en España después de pasar el día anterior en Barcelona, donde llevaba sin actuar desde hace 13 años, el artista ha convertido el escenario madrileño en una pista de baile.

El cantante Pitbull, conocido como 'Mr. Worldwide', ha regresado a España tras 14 años, presentándose en el Movistar Arena de Madrid como parte de su gira 'I'm Back'. Durante casi dos horas, repasó sus 20 años de carrera, convirtiendo el recinto en una fiesta vibrante con sus fans luciendo su característico atuendo. Lil Jon fue el encargado de abrir el espectáculo, seguido de la explosiva entrada de Pitbull con temas como 'Don't Stop the Party', 'Hey Baby' y 'Rain Over Me'. El concierto incluyó colaboraciones, cambios de vestuario y éxitos como 'Fireball' y 'Give me everything', cerrando con confeti y una celebración memorable.

El cantante Pitbull, conocido como 'Mr. Worldwide' o 'Mr. 305', ha puesto a bailar este jueves al público del Movistar Arena, en su vuelta a España tras 14 años sin pisar la capital, incluida en su gira 'I'm Back'.

Así, cantante ha hecho esta noche un repaso a sus 20 años de trayectoria durante casi dos horas, durante las cuales sus fans han convertido la pista en una fiesta llena de calvas postizas, gafas de sol, corbatas, su atuendo característico, en un ambiente de buen rollo.

Ha sido el artista invitado Lil Jon quien ha calentado los motores desde las 20:00 horas para recibir al rey de la pista, que ha aparecido en el escenario con sus habituales gafas de sol y estilo de Miami, a las 21:18 horas, siendo recibido entre aplausos y gritos.

Los primeros acordes de 'Don't Stop the Party' han sonado mientras 'Mr. 305' se abría paso en la pista de baile acompañado por un elenco de bailarinas. Luces de neón, cañones de humo y múltiples vídeoclips en la pantalla han arropado al americano mientras hacía un recorrido por sus grandes éxitos como 'Hey Baby', 'Hotel Room Service' y 'Rain Over Me', con la que el público ha aplaudido y bailado sin parar.

Tras la primera parte del show, un dj ha animado el ambiente dando tiempo a Pitbull para hacer su primer cambio de vestuario y volver por todo lo alto con una americana roja y su mítico 'Maldito Alcohol', fuera de la setlist.

Todos sus grandes éxitos, también en Barcelona

Pero han sido las primeras notas de 'Echa Pa'lla' y 'On The Floor' las que han provocado los gritos de los fans que, al reconocer la canción de Jennifer López y a un 'Mr. Worldwide' con sombrero de cowboy, no han parado de bailar entonando las canciones al pie de la letra. El concierto ha seguido con 'I just wanna feel this moment' y Christina Aguilera en las pantallas, una canción que el cantante ha repetido dos veces por problemas técnicos, y, haciendo honor a su apodo de 'Mr. Worldwide', ha seguido el concierto sin descansar, alterando el inglés y el español con sus canciones más internacionales, como 'Danza Kuduro' o 'Gasolina' de Daddy Yankee.

El de Miami ha presentado entonces en el escenario a su telonero, Lil Jon, desde Atlanta (Georgia, Estados Unidos), para cantar juntos 'Damn I love Miami' y crear una verdadera fiesta con 'Timber' y 'El Taxi'.

Tras haber pasado ya por Estados Unidos, Bélgica o Suecia, en su segunda noche en España después de pasar el día anterior en Barcelona, donde llevaba sin actuar desde hace 13 años, el artista ha convertido el escenario madrileño en una pista de baile frenética con hasta 4 cambios de vestuario.

El concierto ha cerrado por todo lo alto con tres de sus grandes éxitos, en los que los fans se han dejado la voz: 'Fireball', el colofón final de 'Give me everything' y un extra 'The Time of Our Lifes', con confeti, mucho perreo y un brindis a la salud de la capital española.

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