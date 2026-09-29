Ahora

Trágica noticia

Muere Dennis Haskins, el director de 'Salvados por la campana', a los 75 años

Los detalles La última vez que interpretó al célebre director fue en 2015, cuando el elenco de la serie se reunió para un sketch de Salvados por la campana en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Imagen de archivo del actor Dennis Haskins Imagen de archivo del actor Dennis Haskins Getty
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El actor Dennis Haskins, conocido principalmente por su papel de director Richard Belding en la exitosa serie de los 90 'Salvados por la campana' ha muerto a los 75 años.

La noticia la ha confirmado su agente, Jay Schachter, a la web TMZ. "Es una pérdida trágica. Todo el mundo adoraba al señor Belding y, quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y adoraba, adoraba absolutamente, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara. Fue mi cliente y un querido amigo durante más de 20 años, y le echaré muchísimo de menos", ha declarado Schachter tras confirmar la noticia.

El actor estadounidense nació el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee. Dennis Haskins participó como concursante en el programa de televisión Scrabble antes de iniciar su carrera en el mundo de la interpretación. Intervino en varios episodios de la serie The Dukes of Hazzard, pero fue la comedia Salvados por la campana la que le dio el salto a la fama.

Haskins interpretó al director Richard Belding en tres series distintas: primero, en la serie de Disney Channel Good Morning, Miss Bliss (1989), que más tarde se transformó en Salvados por la campana de la NBC. Protagonizó esa serie durante sus cuatro temporadas, entre 1989 y 1993, y posteriormente retomó el papel en Salvados por la campana: la clase nueva, serie que se emitió durante siete temporadas, de 1993 a 2000.

La última vez que interpretó al célebre director fue en 2015, cuando el elenco de la serie se reunió para un sketch de Salvados por la campana en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

En total, Haskins mantuvo el papel del señor Belding durante 13 años. Además, también apareció con pequeños papeles como actor invitado en series como Mad Men o Cómo conocí a vuestra madre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Decreto de vivienda en directo | PSOE y Sumar acuerdan las medidas de vivienda, que llevarán en dos decretos al Congreso
  2. Maricarmen podrá volver a su casa tras llegar a un acuerdo con Urbagestión por el que no pagaría más del 30% de sus ingresos durante ocho años
  3. La Policía Nacional inicia el traslado de centenares de migrantes de la playa de Benítez hacia el CATE de Ceuta
  4. La Mesa del Congreso abre expediente para sancionar a la diputada del PP que llevó gas pimienta al hemiciclo
  5. El IPC se sitúa en septiembre en el 4,9% por el encarecimiento de los carburantes
  6. El temporal activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en Cataluña y el naranja en Galicia y Comunitat Valenciana