Muere Dennis Haskins, el director de 'Salvados por la campana', a los 75 años

Los detalles La última vez que interpretó al célebre director fue en 2015, cuando el elenco de la serie se reunió para un sketch de Salvados por la campana en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El actor Dennis Haskins, conocido por interpretar al director Richard Belding en la serie de los 90 'Salvados por la campana', ha fallecido a los 75 años. Su agente, Jay Schachter, confirmó la noticia a TMZ, destacando el cariño que Haskins sentía por sus fans y su dedicación hacia ellos. Nacido el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee, Haskins inició su carrera en la interpretación tras participar en el programa Scrabble. Alcanzó la fama con 'Salvados por la campana', donde interpretó al señor Belding durante 13 años, incluyendo apariciones en series derivadas y un sketch en 2015. Además, tuvo roles en series como 'Mad Men' y 'Cómo conocí a vuestra madre'.

El actor Dennis Haskins, conocido principalmente por su papel de director Richard Belding en la exitosa serie de los 90 'Salvados por la campana' ha muerto a los 75 años.

La noticia la ha confirmado su agente, Jay Schachter, a la web TMZ. "Es una pérdida trágica. Todo el mundo adoraba al señor Belding y, quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y adoraba, adoraba absolutamente, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara. Fue mi cliente y un querido amigo durante más de 20 años, y le echaré muchísimo de menos", ha declarado Schachter tras confirmar la noticia.

El actor estadounidense nació el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee. Dennis Haskins participó como concursante en el programa de televisión Scrabble antes de iniciar su carrera en el mundo de la interpretación. Intervino en varios episodios de la serie The Dukes of Hazzard, pero fue la comedia Salvados por la campana la que le dio el salto a la fama.

Haskins interpretó al director Richard Belding en tres series distintas: primero, en la serie de Disney Channel Good Morning, Miss Bliss (1989), que más tarde se transformó en Salvados por la campana de la NBC. Protagonizó esa serie durante sus cuatro temporadas, entre 1989 y 1993, y posteriormente retomó el papel en Salvados por la campana: la clase nueva, serie que se emitió durante siete temporadas, de 1993 a 2000.

La última vez que interpretó al célebre director fue en 2015, cuando el elenco de la serie se reunió para un sketch de Salvados por la campana en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

En total, Haskins mantuvo el papel del señor Belding durante 13 años. Además, también apareció con pequeños papeles como actor invitado en series como Mad Men o Cómo conocí a vuestra madre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.