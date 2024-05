La televisión neerlandesa AVROTROS se ha declarado este sábado "molesta y decepcionada" por la descalificación de su representante, Joost Klein, en Eurovisión y ha recriminado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que le haya aplicado "un castigo desproporcionado" por "un gesto amenazante".

"Un incidente ocurrió este jueves tras la actuación. En contra de algunas afirmaciones, Joost fue grabado justo después de bajar del escenario y tenía que correr hacia la 'greenroom'. En ese momento, Joost pidió en reiteradas ocasiones que no quería ser grabado. Esto no fue respetado. Esto llevó a un movimiento amenazante de Joost a la cámara. No tocó a la mujer de la cámara. Este incidente fue notificado después de una investigación hecha por la policía", explican en el comunicado.

Además, la cadena asegura que ha intentado evitar sin éxito la expulsión de Klein del certamen: "Ayer y hoy hemos hablado con la UER y propuesto diferentes soluciones. Pese a ello, la UER ha decidido excluir a Joost Klein. AVROTROS ve la sanción muy dura y desproporcionada. Nosotros defendemos las buenas formas (que no haya un malentendido con eso), pero para nosotros, una expulsión no es proporcional para este incidente".

"Estamos muy molestos y decepcionados por todos aquellos que estaban ansiosos por la actuación de esta noche. Lo que Joost aportaba a Países Bajos y Eurovisión no debería haber acabado así", han concluido.