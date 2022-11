El dramaturgo Paco Bezerra ha plantado cara a Vox en la Asamblea de Madrid al defender su obra 'Muero porque no muero', sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, que fue cancelada por los Teatros del Canal, y cree que este grupo parlamentario está "juzgando con su moral" y le ha pedido que se "saque de la boca a los madrileños". "Yo soy más de Santa Teresa que usted y respeto más a Santa Teresa que usted", ha espetado al diputado de Vox Gonzalo Babé.

Durante la Comisión de Cultura de este martes, el dramaturgo ha explicado que la directora de los Teatros del Canal dio el 'sí' a la representación de la obra en 2021 en los teatros con 50.000 euros de financiación. Además, le propuso presentarla también en otro certamen.

Sin embargo, a cinco días antes de hacer oficial la obra les llama diciendo que sus "jefes políticos" le han hecho un recorte de última hora y no contarán con su proyecto, pero que lo tendría en cuenta para la próxima temporada, algo que tampoco se produjo por la misma cuestión.

A continuación, Babé ha mostrado su "alegría" por el hecho de que no se haya llevado a cabo su programación por ser una obra "dañina y esperpéntica", en la que Santa Teresa de Jesús aparece "en una carretera donde la recoge un camionero con una navaja en el cuello, la viola y después se queda dormida en la Plaza Mayor de Madrid donde se va a pinchar y a prostituir".

"La libertad de creación está por encima de todo, lo único que matizo es que no se haga con el dinero de todos los madrileños como se quería hacer. Es de cuestionable calidad por cómo se aborda a Santa Teresa. Para mí, Santa Teresa es una inmensa santa de la Iglesia católica, que merece mi máximo respeto y admiración. Si quiere programarla habrá salas que le puedan financiar y me alegro de que no sea con el dinero de los madrileños", ha lanzado Babé.

A esto, Bezerra le ha respondido que "está juzgando con su moral" pero le ha recordado que su moral "no es la de todos los madrileños". "Está en minoría. No hable por la boca de todos los madrileños, sáquese de la boca a los madrileños porque los madrileños no quieren estar en su boca y está juzgando con su moral que dice que ser yonqui y prostituta es denigrante", le ha reprochado.

Así, ha continuado defendiendo que la mitad de sus amigos han sido yonquis y que son "buenísimas personas" y que "un yonqui o una prostituta no es nada denigrante". De hecho, ha incidido en que "la droga está donde hay más dinero", por lo que le ha pedido que no hable de "quien se droga o no".

"A Santa Teresa no se le denigra por ser prostituta ni yonqui. Usted no se ha leído la obra. Yo soy más de Santa Teresa que usted y respeto más a Santa Teresa que usted. Primero lean mi obra y luego hable. Se queda con lo que los fascistas le han contado", ha finalizado el dramaturgo.