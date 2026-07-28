'La Odisea' de los irlandeses para ver en Reino Unido la nueva película de Nolan: "Un vuelo de 50 minutos desde Dublín"

Los detalles Solo existen 40 cines en el mundo con la tecnología necesaria para proyectar cintas grabadas con cámaras IMAX de 70 milímetros, la novedad acometida por Nolan en su particular visión del poema épico de Homero.

La popularidad en Irlanda de 'The Odyssey' (La Odisea) está llevando a algunos espectadores de este país a viajar al vecino Reino Unido para ver la película tal y como la concibió su director, Christopher Nolan, para la gran pantalla.

Solo existen 40 cines en el mundo con la tecnología necesaria para proyectar cintas grabadas con cámaras IMAX de 70 milímetros, la novedad acometida por Nolan en su particular visión del poema épico de Homero, según han recordado medios irlandeses y británicos.

Tres de esas salas están en el Reino Unido: el BFI y el Museo de la Ciencia, ambos en Londres, y Printworks, en Mánchester. En Irlanda hay cines que pueden mostrar películas IMAX y en 70 milímetros, pero ninguno puede ofrecer ambos formatos combinados.

El diario 'The Guardian' recogió la pasada semana en un artículo titulado 'No me ando con rodeos' testimonios de fans del director británico que volaron a Londres para ver 'La Odisea'. También el medio digital irlandés 'JOE.ie' se ha interesado por este fenómeno buceando en foros de internet como Reddit, donde el hilo "¿Qué distancia vais a recorrer para ver La Odisea en IMAX de 70 mm?" recibió decenas de comentarios. Uno de ellos decía: "Un vuelo de 50 minutos desde Dublín hasta Londres para verla en el BFI IMAX. Probé por primera vez el IMAX de 70 mm en el BFI con 'Project Hail Mary' y supe que tenía que hacer el viaje para ver una película de Nolan, jaja".

"Yo haré el mismo viaje. Vuelo a las 7.30 de la mañana para la sesión de las 12.30. No puedo esperar", escribió otro. "Yo igual. Volé ayer por la tarde y estoy a punto de regresar. Fui a la sesión de las 00.01 y fue increíble". El propio redactor de 'JOE.ie' Colmán Stanley confiesa que está preparando un viaje a Londres, aunque lamenta que deberá esperar porque todas las proyecciones en el BFI IMAX de Londres están ya vendidas hasta el próximo 10 de septiembre.

'La Odisea' de Nolan es la primera obra cinematográfica rodada íntegramente con cámaras IMAX de película de 70 milímetros, un formato que aumenta tanto el tamaño del fotograma como la calidad de la imagen, lo que le permite capturar muchos más detalles en cada plano.

No obstante, planos de algunas escenas se reducen en pantallas convencionales, como le sucede, por ejemplo, en una del casco del personaje Agamenón, que aparece cortado por la parte superior. Durante la promoción de la cinta, Nolan explicó al respecto: "Para mí, la idea principal es esta: al rodar en película IMAX de 70 mm realmente consigues que la pantalla desaparezca. Obtienes una sensación de tridimensionalidad sin necesidad de gafas. Tienes una pantalla enorme y llenas el campo de visión periférica del público".

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