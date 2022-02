Una de las obras que más ha llamado la atención en la feria de arte contemporáneo ARCO ha sido la de la artista peruana Winnye Minerva, quien grabó una operación quirúrgica para una 'oclusión parcial' de su vagina y ha decidido vender este documento junto a una pintura de grandes dimensiones por un precio que estará en torno a los 15.000 euros.

Se trata de una instalación de vídeo en la que se reproduce la grabación de esa cirugía para cerrar su propia vagina. "No tenía conexión con mi vagina ni identificaba mi género con ella, así que hice esta operación que ha tapado tres cuartas partes de mi órgano y únicamente está el orificio para la menstruación", ha explicado la artista limeña.

Según ha revelado, en un principio había grabado la intervención -le costó encontrar cirujano, según ha señalado- para "registro personal" y finalmente la ha expuesto bajo el título 'Cerrar para abrir' en el stand de Ginsberg dentro de la sección Opening para nuevos creadores.

"Intenté dentro del feminismo identificarme con mi vagina, pero no lo conseguí. No la uso, no quiero ser madre y tomé esta decisión. Busqué cirujanos, pero no existía la operación de cerrar casi en tres cuartas partes el orificio; así que decidí crear esa operación. Encontré un cirujano que hacía algo similar, más para restaurarla que cerrarla, pero él accedió", ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser.

Otras obras protagonistas de ARCO

La nueva edición de ARCO también albergará una obra con un dibujo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rodeado de nombres de dirigentes "de la extrema izquierda" como Lenin, Stalin o Mao Zedong, y también cederá protagonismo a una pieza con el dictador Franco con una diana pintada en su cara.

En el caso del retrato de Sánchez es obra del artista finlandés -afincado en España desde hace años- Riiko Sakkinen, en la galería Forsblom, que ya ha acaparado la atención en anteriores ediciones de la feria de arte. De hecho, él asegura que esta pieza supone "el final de una trilogía" que empezó con un retrato del Rey emérito en el año 2019 y otro de Franco en 2020 acompañado del título 'Franco no fue tan malo como dicen'.

Ahora, la pieza titulada 'Mis líderes favoritos de la extrema izquierda' muestra la cabeza de un Pedro Sánchez con una ligera sonrisa, con nombres a derecha e izquierda: Evo Morales, Hugo Chávez, Pol Pot o Fidel Castro, entre otros. El precio de la obra es de 16.000 euros.

Además, la galería José de la Mano -que el año pasado fue la estrella mediática gracias a su 'Guernica' de Ibarrola- recupera obra de artistas vascos significativos en esta edición y, entre ellos, la de Ramón Bilbao, quien en el año 1975, coincidiendo con los últimos fusilados por el Régimen franquista, inició una serie de cuadros para mostrar esta situación política.

Uno de ellos es un dibujo de la cara de Franco con una cruz superpuesta -el precio es de 12.000 euros-. Pero también están las piezas del mismo artista de un grupo de personas tanto fusiladas como indultadas -esta pieza alcanza los 25.000 euros- y también de ministros o personas relevantes durante la dictadura española, como Santiago Carrillo o el cardenal Tarancón -12.000 euros-.