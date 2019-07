Las fiestas de San Mateo en Oviedo tenían desde hace meses un cartel cerrado con todas las actuaciones que se desarrollarían durante la celebración, pero el nuevo Gobierno ha cambiado de idea.

El gobierno formado por PP y Ciudadanos ha sustituido en la localidad asturiana a la anterior corporación municipal, integrada por PSOE, Somos e IU, según 'El Mundo'. Y han decidido descartar el cartel de artistas confirmados para actuar en las fiestas de San Mateo que tendrán lugar en septiembre.

La concejala de Juventud, Covadonga Díaz Álvarez, ha anunciado que la plaza de la Catedral de Oviedo no acogerá este año los conciertos de las fiestas de San Mateo por "un problema de pleito que hay con la empresa de pavimiento" que realiza las obras, según 'Europa Press'.

Además, indica que hay varias alternativas principales a esta plaza y que se están estudiando. "Estamos mirando ubicaciones, están los técnicos haciendo mediciones de potencia, suministro y demás, y entonces no les voy a decir ubicaciones hasta que pueda comunicar la definitiva", indicó la concejala.

Sin embargo, la edil ha añadido que se mantendrá el escenario de la plaza Feijóo, donde se celebra el 'Concurso de Rock Ciudad de Oviedo', actividades en la plaza de El Paraguas y en el paseo de El Bombé.

Díaz Álvarez también asegura que se están poniendo en contacto con grupo musicales y que "esperan poder anunciar el cartel cerrado de San Mateo" próximamente.

Así, con motivo del cierre de la plaza de la Catedral, donde iban a actuar los artistas, el nuevo gobierno formado por PP y Ciudadanos ha cancelado a más de 21 artistas que tenían programado allí su espectáculo. Entre ellos estaban Rozalén, Rayden, Luz Casal, Tequila o Álvaro Soler.

Por su parte, la cantante Rozalén ha denunciado en su cuenta de Instagram que se ha visto afectada por la cancelación de estos conciertos. "Sabéis que no me puedo callar... Nos quedamos sin concierto en Asturias. Nosotros éramos uno de los veintitantos grupos que íbamos a tocar por fin en las fiestas de San Mateo en Oviedo. A pesar de estar confirmados en su programación desde hace meses, su nuevo gobierno ha decidido que no vamos. Es la primera vez que nos pasa algo así. Tenía ilusión por cantar allí. Qué pena..", lamentaba la cantante.

Rayden también se ha sumado a la protesta de Rozalén y ha denunciado esta situación a través de su Instagram. "Tal como dice mi Mari @rozalenmusic yo también iba a actuar en las fiestas de San Mateo en Oviedo el viernes 20 de septiembre y no podrá ser por un cambio de gobierno que ha preferido orientarlo a otras preferencias personales. Estoy muy triste pero así son las cosas"

Por otro lado, Díaz Álvarez ha contestado a Rozalén sobre los conciertos anulados alegando que "es imposible cancelar una actuación no contratada por el Ayuntamiento de Oviedo ni la Fundación Municipal de Cultura (FMC)".

Además, añade que no había "vínculo contractual ni de ningún tipo" con la cantante ni con ningún otro artista. Así que insta a los cantantes perjudicados a hablar con Roberto Sánchez Ramos, antiguo concejal de festejos, porque fue él quien se encargó de la anterior organización de las fiestas de San Mateo 2019, según informa 'Europa Press'.