Netflix "mintió descarada y deliberadamente" sobre los logros de una pionera del ajedrez para "aumentar el drama" de la serie 'Gambito de Dama'. Es la denuncia que ha hecho la rusa Nona Gaprindashvili, que defiende ella, al contrario de lo que se dice en la serie, sí que se midió contra hombres.

La protagonista de la serie, interpretada por la actriz Anya Taylor-Joy, participa en un torneo en Moscú. El narrador nombra a Gaprindashvili, pero dice que "nunca se ha enfrentado a hombres". En 'The New York Times', la rusa carga contra Netflix por una afirmación que considera "insultante".

"Mi vida entera ha sido tachada, como si no hubiese sido importante", añade la denuncia. Gaprindashvili, la primera mujer en la historia en recibir el reconocimiento de gran maestra del ajedrez, jugó profesionalmente desde los 13 años y fue campeona mundial femenina.

"No hay muchas cosas que me puedan dañar emocionalmente, pero esto fue sorprendente y humillante para mí", lamenta. Netflix, por su parte, ha mostrado el "mayor respeto" hacia Gaprindashvili "y su ilustre carrera", pero incidiendo en que su denuncia no se sostiene.

En la denuncia, critica que Netflix haya "humillado a la única mujer real que se había enfrentado y derrotado a hombres" en esa época, cuando es una serie "que se suponía que tenía que inspirar a las mujeres".