Muere a los 80 años el actor Vincent Pastore, conocido por su papel de Salvatore Bonpensiero en la mítica serie 'Los Soprano'

Los detalles Al no tener noticias de él desde hacía días, fue un vecino el que halló su cuerpo en su domicilio en el Bronx. La Policía está investigando las causas del fallecimiento. En su carrera, ha participado en clásicos como 'Goodfellas' o 'A Bronx Tale'.

Vincent Pastore, actor conocido por su papel como Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero en 'Los Soprano', ha fallecido a los 80 años en su residencia del Bronx, Nueva York. Un vecino encontró su cuerpo tras varios días sin noticias de él, y la Policía investiga las causas de su muerte, confirmada por su representante Bob McGowan. Pastore, recordado como una persona amable y generosa, tuvo una carrera vinculada al cine policial y el crimen organizado, con papeles en 'Goodfellas' y 'A Bronx Tale'. A pesar de su éxito, enfrentó un episodio polémico en 2005 al declararse culpable de intentar agredir a una mujer.

Vincent Pastore, actor conocido por interpretar a Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero en la serie 'Los Soprano', ha muerto a los 80 años en su residencia del barrio del Bronx, en Nueva York.

Al no tener noticias de él desde hace varios días, fue un vecino el que encontró su cuerpo sin vida en su domicilio. La Policía está investigando ahora las causas de la muerte, confirmada por Bob McGowan, su representante.

"Es una de las personas más amables y generosas que he conocido", ha expresado en la cadena 'Fox News', donde ha recordado que su legado va mucho más de la icónica serie de 'Los Soprano'.

Pastore, que se alistó en la Marina de EEUU durante la Guerra de Vietnam, estudió actuación al volver al país y logró su primer papel en el cine con la película 'Black Roses', cuando ya había superado los 40 años.

El actor ha mantenido vinculada su carrera con papeles relacionados con el cine policial y el crimen organizado, como 'Buenos muchachos' o 'Carlito's Way', además de participaciones en clásicos del género como 'Goodfellas' o 'A Bronx Tale'.

Fue en 1999 cuando le llegaría el papel más reconocido de toda su carrera como Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero en 'Los Soprano'. A lo largo de 30 capítulos, interpretó a uno de los miembros más cercanos al protagonista Tony Soprano.

En su vida personal, tuvo un episodio polémico en 2005 cuando se declaró culpable de intentar agredir a una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

Según la Fiscalía, Pastore golpeó en la nuca a la mujer y la agarró del pelo, por lo que permaneció en libertad bajo fianza durante todo el proceso y aceptó una pena de diez días de trabajos comunitarios y la asistencia a un curso de reinserción.

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