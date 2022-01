La promotora de conciertos Last Tour deberá abonar 6.000 euros, la máxima sanción establecida por el Departamento vasco de Salud, por incumplir la normativa sanitaria en las actuaciones del grupo La Polla Records en Vitoria ya que no exigió en la entrada el pasaporte COVID y parte del público no usó mascarillas.

Estas dos actuaciones se celebraron los pasados días 17 y 18 de diciembre en el Pabellón Buesa Arena de Vitoria, dentro de la gira de despedida del grupo de punk alavés, tras más de 40 años sobre los escenarios.

Los inspectores del Gobierno Vasco que acudieron a estos dos conciertos constataron un "claro incumplimiento" de la normativa antiCOVID, ya que entre los asistentes hubo una "ausencia total del uso de mascarillas", según denunciaron.

El Departamento de Salud, a la vista de lo ocurrido, ha impuesto la máxima sanción contemplada en la normativa sanitaria debido a que se cometieron dos infracciones: no exigir a la entrada el certificado COVID digital y la documentación acreditativa, e incumplir la obligatoriedad del uso de mascarilla.

El Gobierno Vasco recuerda que en esas fechas Euskadi se encontraba en situación de emergencia sanitaria, por lo que ha aplicado el procedimiento sancionador contemplado en la legislación sobre la gestión de la pandemia y ha impuesto sendas multas de 3.000 euros por cada concierto.

En el primero de ellos, el viernes 17 de diciembre, la inmensa mayoría del público no llevaba puesta la mascarilla, según las imágenes del concierto, en el que el grupo interrumpió su actuación para dejar el escenario a dos representantes de la plataforma Bizitza -contraria al pasaporte COVID y antivacunas- que leyeron un comunicado en que se afirmaba que este certificado sanitario es una medida de los gobiernos para "controlar" a la ciudadanía.

Last Tour ha asegurado a Efe al conocer esta sanción que "trabaja en los cauces legales que exige este proceso". Tras estas dos actuaciones estaba previsto otro concierto de despedida del grupo en el Velódromo de Anoeta de San Sebastián el 29 de diciembre, pero se suspendió al reducirse el aforo por la nueva normativa sanitaria aplicada en Euskadi.

Sí se celebró sin embargo una última actuación de La Polla Records el día 30 en el Wizink Center de Madrid, dentro del festival "Madrid Resiste", en el que subieron también al escenario los grupos Reincidentes, Porretas y Rat-Zinger.