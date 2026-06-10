Muere la vidente Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz: "Tu intuición se debía a que eras superdotada"

El actor se ha despedido de su madre, Cristina Blanco, que ha fallecido a los 61 años víctima de un infarto. La muerte de su madre llega casi tres años después del fallecimiento de 'la Tata', con quien protagonizó un documental.

"Querida mamá": dos palabras para arrancar una emotiva carta de despedida del actor español Miguel Ángel Muñoz, que ha tenido que decir adiós a su madre. Cristina Blanco, de 61 años, ha fallecido a causa de un infarto en la residencia madrileña en la que vivía desde hacía varios años, según ha revelado la revista 'Semana'. El propio Muñoz ha recordado cómo vivió "al máximo", "demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad", y cómo su madre tuvo que convivir desde "muy joven" con "un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde".

Miguel Ángel Muñoz se ha referido así a la patología que le fue diagnosticada a la popular vidente en los años noventa, un trastorno de bipolaridad que le cambió la vida. "Has sido una mujer valiente, carismática, con mucho carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales", ha arrancado en su especial despedida su hijo. "Nunca te lo he dicho a ti, pero siempre he pensado que tu intuición tan asombrosa se debía a que eras superdotada. Adicionalmente, tu fortaleza y resiliencia eran absolutamente extraordinarias".

Vivir con el trastorno bipolar fue "tan complejo de entender" para Blanco, en palabras del actor, y de "apreciar para los demás", que incluso su círculo "más íntimo" se olvidaba a diario de la enfermedad. "Muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente que se le debe tener a una persona enferma", ha añadido. Miguel Ángel Muñoz ha agradecido a su madre por darle la vida, por quererlo "tanto" —aunque "ese inmenso amor fuera a tu manera", ha dicho—, por cuidar de él en lo profesional y también por echarse a un lado, hace más de dos décadas, y "nunca haber entrado en la rueda de hablar de ti o de otros, a pesar de todas las veces que han hecho todo lo posible para tener un testimonio tuyo".

Blanco había sufrido muchos problemas de salud en los últimos años. "En estos tres últimos años has vuelto a librar la muerte en demasiadas ocasiones, pero parece que esta vez, justo cuando más consciente emocionalmente estabas, el cuerpo no te acompañó", ha lamentado el actor, que ha afirmado que a pesar de lo "repentino" y del "dolor", se alegra de que su madre se haya "ido en paz y durmiendo plácidamente". El fallecimiento tuvo lugar el pasado 7 de junio.

"Nos dejas un vacío inmenso a toda la familia y a todo tu entorno más cercano que será muy difícil de llenar", ha agregado. La muerte de Cristina Blanco llega casi tres años después del fallecimiento de 'la Tata', como él mismo llamaba a la hermana de su abuela, Luisa Cantero, que crio al actor y lo acompañó durante toda su vida, hasta el punto de protagonizar con ella el documental '100 días con la Tata'.

Con su madre, Miguel Ángel Muñoz también ha participado en otro documental, 'La última vuelta', por lo que le está "eternamente agradecido", aunque se reconoce triste por no poder asistir a su estreno en cines. Cristina Blanco tampoco podrá acudir a verlo el día de su cumpleaños en el Teatro Romano de Mérida, pero Muñoz es consciente de que estará "viendo todo esto y mucho más desde algún lugar privilegiado con alguno de tus superpoderes".

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