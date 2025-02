Muere Roberta Flack, icono del R&B con 'Killing Me Softly With His Song' y 'The First Time Ever I Saw Your Face', a los 88 años

Una voz única La cantante deja temas icónicos como 'The First Time Ever I Saw Your Face'. Flack fue un icono en los años 70, cuando ganó dos años consecutivos un Grammy por su canción más conocida: 'Killing Me Softly With His Song'.

Una de las grandes voces de la historia de la música se ha apagado este lunes. Roberta Flack, icono del 'rhythm and blues' con temas como 'Killing Me Softly With His Song' o 'The First Time Ever I Saw Your Face', ha fallecido a los 88 años, según ha trasladado su representante en un comunicado.

"Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025. Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa", recoge la nota.

Flack logró una hazaña que solo se ha visto dos veces en la historia de la música, cuando ganó el Grammy dos años consecutivos a mejor canción con 'Killing Me Softly' y 'The First Time Ever I Saw Your Face'. Solo U2 ha conseguido repetir ese logro en los años 2001 y 2002.

En 1974, con 'Where Is the Love', ocupó el primer puesto en las listas de pop y R&B. Fue uno de los muchos éxitos de la cantante, que solía colaborar con el cantante Donny Hathaway. Los 70 fueron, sin duda, su década, con una presencia que fue apagándose con el paso de los años. Eso no impidió que siguiese grabando hasta el año 2012, cuando lanzó 'Let It Be Roberta'.

Nacida en Black Mountain (Carolina del Norte), Flack recibió una gran influencia de los coros góspel, estudiando piano desde los 9 años de edad. A los 15 años, entró en la Universidad Howard en Washington con una beca completa.

Flack fue nominada 13 veces en los Grammy, siendo la última en 1995 por la canción 'Roberta'.