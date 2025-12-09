Ahora

Influencers y medios

Todos los ganadores de los Premios Tiktok España 2025 (Atresmedia incluida)

La entrega de los premios a los 'influencers' tiene lugar apenas unos días después de la entrega de galardones a los 'publishers' españoles: uno de ellos se fue para Atresmedia.

Edición de 2025 de los Premios Tiktok EspañaEdición de 2025 de los Premios Tiktok EspañaTikTok

En la Galería de Cristal de Madrid, la noche del 3 de diciembre TikTok España repartió sus premios a los influencers del año. Lo hizo exactamente una semana después de que Atresmedia recibiera el premio a grupo mediático del año. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presente en la ceremonia, celebró la entrega de premios aludiendo que la cultura "siempre ha sido algo vivo, cambiante y en constante reinvención", algo que se ve claramente en "los vídeos de 15, 30 ó 60 segundos" que se publican en esta red social y que "hacen reír, emocionan, enseñan o sorprenden".

"Por eso es tan importante que instituciones públicas como el Ministerio de Cultura estemos aquí: para acompañar esa transformación y reconocer que la cultura de 2025 se construye también en plataformas como los TikTok Awards". El 3 de diciembre se anunció a los ganadores de los Premios Tiktok y los de publicidad, mientras que el 27 de noviembre se entregaron los Publishers. Estos son todos los ganadores de 2025:

Todos los ganadores de los Premios Tiktok España 2025

  • TIKTOK STAR - Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano)
  • FIGURA PÚBLICA 2025 - Rosalía
  • VÍDEO DEL AÑO 2025 - El sueño cumplido de Pablo x Quevedo
  • STORYTELLER - Magdalenita (@_magdalenita)
  • CREADORA REVELACIÓN - La de la Coleta (@whereisleto)
  • ENTRETENIMIENTO - Pabs Pérez (@pabsperez)
  • DEPORTES - Dani Castilla (@danicastilla.tf)
  • COMEDIA - Galder Varas (@galdervaras)
  • VIAJES Y GASTRONOMÍA - Ibai Rider (@ibairider)
  • MODA Y BELLEZA - Iris Ermine (@iris_ermine)
  • EDUCACIÓN Y CULTURA - Alba Saenc (@albasaenc)
  • TIKTOK FOR GOOD - Álex Roca (@alexroca_91)
  • GREATEST TIKTOK - @doritos_es - Doritos: Más crujientes, más molestos
  • GREATEST BRANDING - @nyxcosmetics_es - Las Becarias de NYX
  • GREATEST CREATIVE - @iberia - Aterriza un avión
  • GREATEST PERFORMANCE - @freshlycosmetics_es - Maximizando la performance en TikTok Shop con GMV Max
  • GREATEST IMPACT - @desigual - NOT A DOLL
  • PUBLISHER DEPORTIVO - ABC
  • PUBLISHER DE ENTRETENIMIENTO - Prime Video ES
  • GRUPO MEDIÁTICO DEL AÑO - Atresmedia
  • LÍDERES CULTURALES DEL AÑO - @ac2altity
  • PUBLISHER INNOVADOR - Dazn Fútbol

