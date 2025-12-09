Influencers y medios
Todos los ganadores de los Premios Tiktok España 2025 (Atresmedia incluida)
La entrega de los premios a los 'influencers' tiene lugar apenas unos días después de la entrega de galardones a los 'publishers' españoles: uno de ellos se fue para Atresmedia.
En la Galería de Cristal de Madrid, la noche del 3 de diciembre TikTok España repartió sus premios a los influencers del año. Lo hizo exactamente una semana después de que Atresmedia recibiera el premio a grupo mediático del año. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presente en la ceremonia, celebró la entrega de premios aludiendo que la cultura "siempre ha sido algo vivo, cambiante y en constante reinvención", algo que se ve claramente en "los vídeos de 15, 30 ó 60 segundos" que se publican en esta red social y que "hacen reír, emocionan, enseñan o sorprenden".
"Por eso es tan importante que instituciones públicas como el Ministerio de Cultura estemos aquí: para acompañar esa transformación y reconocer que la cultura de 2025 se construye también en plataformas como los TikTok Awards". El 3 de diciembre se anunció a los ganadores de los Premios Tiktok y los de publicidad, mientras que el 27 de noviembre se entregaron los Publishers. Estos son todos los ganadores de 2025:
Todos los ganadores de los Premios Tiktok España 2025
- TIKTOK STAR - Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano)
- FIGURA PÚBLICA 2025 - Rosalía
- VÍDEO DEL AÑO 2025 - El sueño cumplido de Pablo x Quevedo
- STORYTELLER - Magdalenita (@_magdalenita)
- CREADORA REVELACIÓN - La de la Coleta (@whereisleto)
- ENTRETENIMIENTO - Pabs Pérez (@pabsperez)
- DEPORTES - Dani Castilla (@danicastilla.tf)
- COMEDIA - Galder Varas (@galdervaras)
- VIAJES Y GASTRONOMÍA - Ibai Rider (@ibairider)
- MODA Y BELLEZA - Iris Ermine (@iris_ermine)
- EDUCACIÓN Y CULTURA - Alba Saenc (@albasaenc)
- TIKTOK FOR GOOD - Álex Roca (@alexroca_91)
- GREATEST TIKTOK - @doritos_es - Doritos: Más crujientes, más molestos
- GREATEST BRANDING - @nyxcosmetics_es - Las Becarias de NYX
- GREATEST CREATIVE - @iberia - Aterriza un avión
- GREATEST PERFORMANCE - @freshlycosmetics_es - Maximizando la performance en TikTok Shop con GMV Max
- GREATEST IMPACT - @desigual - NOT A DOLL
- PUBLISHER DEPORTIVO - ABC
- PUBLISHER DE ENTRETENIMIENTO - Prime Video ES
- GRUPO MEDIÁTICO DEL AÑO - Atresmedia
- LÍDERES CULTURALES DEL AÑO - @ac2altity
- PUBLISHER INNOVADOR - Dazn Fútbol
*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.