Todos los ganadores de los Premios Tiktok España 2025 (Atresmedia incluida)

La entrega de los premios a los 'influencers' tiene lugar apenas unos días después de la entrega de galardones a los 'publishers' españoles: uno de ellos se fue para Atresmedia.

En la Galería de Cristal de Madrid, la noche del 3 de diciembre TikTok España repartió sus premios a los influencers del año. Lo hizo exactamente una semana después de que Atresmedia recibiera el premio a grupo mediático del año. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presente en la ceremonia, celebró la entrega de premios aludiendo que la cultura "siempre ha sido algo vivo, cambiante y en constante reinvención", algo que se ve claramente en "los vídeos de 15, 30 ó 60 segundos" que se publican en esta red social y que "hacen reír, emocionan, enseñan o sorprenden".

"Por eso es tan importante que instituciones públicas como el Ministerio de Cultura estemos aquí: para acompañar esa transformación y reconocer que la cultura de 2025 se construye también en plataformas como los TikTok Awards". El 3 de diciembre se anunció a los ganadores de los Premios Tiktok y los de publicidad, mientras que el 27 de noviembre se entregaron los Publishers. Estos son todos los ganadores de 2025:

Todos los ganadores de los Premios Tiktok España 2025

TIKTOK STAR - Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano)

FIGURA PÚBLICA 2025 - Rosalía

VÍDEO DEL AÑO 2025 - El sueño cumplido de Pablo x Quevedo

STORYTELLER - Magdalenita (@_magdalenita)

CREADORA REVELACIÓN - La de la Coleta (@whereisleto)

ENTRETENIMIENTO - Pabs Pérez (@pabsperez)

DEPORTES - Dani Castilla (@danicastilla.tf)

COMEDIA - Galder Varas (@galdervaras)

VIAJES Y GASTRONOMÍA - Ibai Rider (@ibairider)

MODA Y BELLEZA - Iris Ermine (@iris_ermine)

EDUCACIÓN Y CULTURA - Alba Saenc (@albasaenc)

TIKTOK FOR GOOD - Álex Roca (@alexroca_91)

GREATEST TIKTOK - @doritos_es - Doritos: Más crujientes, más molestos

GREATEST BRANDING - @nyxcosmetics_es - Las Becarias de NYX

GREATEST CREATIVE - @iberia - Aterriza un avión

GREATEST PERFORMANCE - @freshlycosmetics_es - Maximizando la performance en TikTok Shop con GMV Max

GREATEST IMPACT - @desigual - NOT A DOLL

PUBLISHER DEPORTIVO - ABC

PUBLISHER DE ENTRETENIMIENTO - Prime Video ES

GRUPO MEDIÁTICO DEL AÑO - Atresmedia

LÍDERES CULTURALES DEL AÑO - @ac2altity

PUBLISHER INNOVADOR - Dazn Fútbol

