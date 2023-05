La cantante Tina Turner ha fallecido este miércoles a los 83 años, según ha confirmado uno de sus representantes. Conocida como la reina del rock and roll, es considerada una de las mayores artistas de la historia.

Turner ha fallecido tras una larga enfermedad en su casa de Kusnacht (Zúrich, Suiza). Turner comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del rock and roll y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de MTV.

Suyas son las icónicas canciones de 'What's Love Got to Do with It' o '(Simply) The Best'.

Turner ganó seis de sus ocho premios Grammy en la década de 1980. La década la vio colocar una docena de canciones en el Top 40, incluidas 'Typical Male', 'The Best', 'Private Dancer' y 'Better Be Good to Me'. Su espectáculo de 1988 en Río de Janeiro atrajo a 180.000 personas, lo que sigue siendo una de las audiencias de conciertos más grandes para un solo artista.

La superestrella habló abiertamente sobre los abusos que sufrió por parte de su exmarido durante su relación marital y musical en las décadas de 1960 y 1970. "La historia de Tina no es de victimismo, sino de triunfo increíble", escribió la cantante Janet Jackson sobre Turner.

Después de dejar a su marido, Turner pasó años luchando por recuperar el protagonismo, lanzando álbumes en solitario y sencillos, actuando en conferencias corporativas.

Hoy, 24 de mayo de 2023, nos deja una de las fuerzas más imparables de la historia de la música, cuyos grandes 'hits' acompañarán para siempre a generaciones y generaciones.