Muere la cantante de 'The Voice' Christina Grimmie tras ser tiroteada cuando firmaba autógrafos

La cantante estadounidense Christina Grimmie, famosa por su participación en el programa de la cadena NBC 'La Voz', ha muerto este sábado tras haber resultado herida por los disparos de un hombre que le atacó cuando firmaba autógrafos al término de un concierto en Orlando (Florida), según ha informado la CNN.

Armado con dos pistolas, el individuo se acercó a la cantante, de 22 años de edad, cuando estaba firmando autógrafos a la salida de un concierto y le descerrajó varios disparos, según ha contado Wanda Ford, portavoz de la Policía de Orlando.

Tras abatir a la cantante, el hombre fue bloqueado por el hermano de Grimmie y se disparó a si mismo. La cantante había terminado minutos antes su concierto en el teatro The Plaza Live junto con la banda Before You Exit.

Grimmie fue trasladada de urgencia un hospital en estado crítico y horas después ha fallecido. "Con gran dolor del corazón podemos confirmar que Christina ha fallecido y se ha ido con el Señor", ha anunciado su representante, Heather Weiss, en un comunicado.

"Fue tiroteada en su concierto en Orlando y, desafortunadamente, no ha sobrevivido a las heridas de los disparos. Pedimos en este momento que se respete la privacidad de su familia y amigos en este momento de duelo", ha señalado.