Arde Bogotá sorprende en Mad Cool con una actuación secreta bajo el nombre de Bigger Splash, título de su nuevo single

Los detalles Lo que inicialmente parecía la actuación de una nueva propuesta escondía, en realidad, a una de las bandas más importantes e influyentes de la música española actual.

Mad Cool ha iniciado este miércoles su décima edición en una primera jornada marcada por las altas temperaturas y por una actuación secreta. El grupo encargado de sorprender a todos los asistentes congregados en una de las carpas ha sido Arde Bogotá.

Hay bandas que llenan escenarios y hay bandas que son capaces de convertir una aparición inesperada en un acontecimiento. Arde Bogotá ha vuelto a demostrarlo sorprendiendo al público de Mad Cool con una actuación secreta bajo el nombre de Bigger Splash, título de su nuevo single.

Un celebrado e intencionado "error" que les ha llevado también a colarse con el mismo seudónimo en otros dos festivales de este fin de semana, Festival Cruilla y BBK Live.

Lo que inicialmente parecía la actuación de una nueva propuesta escondía, en realidad, a una de las bandas más importantes e influyentes de la música española actual.

Antes de revelar la sorpresa, una persona subía escenario para advertir que la sesión formaba parte "de un procedimiento experimental". Tras esto, Antonio, Dani, Jota y Pepe subieron al escenario, transformando la expectación en una explosión de energía compartida entre grupo y público.

Con una puesta en escena arrolladora y una conexión inmediata con los asistentes, Arde Bogotá volvió a reivindicar aquello que los ha convertido en un fenómeno generacional: un directo absolutamente magnético.

Intensidad, emoción y una capacidad única para convertir cada canción en un himno colectivo son algunas de las señas de identidad de una banda que sigue ampliando sus límites sin perder su esencia.

La actuación también sirvió para presentar 'Bigger Splash', un nuevo paso en la evolución artística del grupo. Este es el segundo anticipo que se ha podido escuchar del tercer álbum de los de Cartagena tras lanzar Instrucciones. El próximo concierto anunciado por la banda tendrá lugar en Tenerife, el próximo 1 de agosto.

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