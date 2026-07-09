Lo nuevo de los Rolling Stones: Mick Jagger y Ronnie Wood actúan por sorpresa en Londres para presentar 'Foreign Tongues'

Los detalles Este viernes 10 de julio se lanzará 'Foreign Tongues', el disco número 25 en la carrera de los míticos rockeros. Su lanzamiento se celebró este miércoles en la capital británica con un deslumbrante espectáculo de luces sobre el río Támesis. Los Rolling Stones, además, pretenden volver a salir de gira.

Los Rolling Stones, con más de seis décadas de trayectoria, continúan su legado musical. Mick Jagger y Ronnie Wood sorprendieron en Londres al presentar su nuevo álbum, "Foreign Tongues", que se lanzará el 10 de julio. Este disco, el número 25 de la banda, incluye colaboraciones con artistas como Paul McCartney y Robert Smith. Jagger expresó su entusiasmo por una posible gira. La presentación del álbum fue acompañada de un espectáculo de luces sobre el río Támesis, destacando el icónico logo de la banda. Este lanzamiento sigue al álbum "Hackney Diamonds", ganador del Grammy en 2023.

Incansables e imparables, a sus 64 años de vida, desde que el grupo nació en 1962 en Londres, los Rolling Stones siguen dando guerra, música y mucho, mucho rock and roll. Este miércoles, Mick Jagger y Ronnie Wood actuaron por sorpresa en la capital del Reino Unido para presentar su nuevo disco 'Foreign Tongues', con el que además pretenden irse de gira.

"Esperamos salir de gira, a Ronnie y a mí nos entusiasma mucho la idea, así que esperamos veros a todos en la carretera", aseguró Jagger, de 82 años, a Reuters a su llegada a la fiesta de lanzamiento del álbum junto al guitarrista Wood, de 79 años.

Las redes del grupo compartieron un extracto de lo que pasó anoche en la capital británica: "El horizonte de Londres se iluminó con la icónica lengua y labios de The Rolling Stones en una impactante exhibición para celebrar el nuevo álbum Foreign Tongues, que se lanza mañana (10 de julio)".

Este viernes, 10 de julio, se lanzará 'Foreign Tongues', su disco número 25, que sucede a "Hackney Diamonds", el álbum ganador del premio Grammy de 2023, que el grupo promocionó con una gira por Norteamérica en 2024. Sería además el segundo álbum de estudio desde la muerte del baterista Charlie Watts, a los 80 años, en 2021.

El álbum de 14 canciones incluye también colaboraciones con artistas invitados como Paul McCartney, Robert Smith, de The Cure, y Chad Smith, de los Red Hot Chili Peppers, entre otros. Jagger confesó que muchas de las colaboraciones del álbum fueron accidentales.

"La gente viene a visitarte al estudio y te pregunta: '¿Puedo bajar a escuchar? (...) Robert Smith vino solo a escuchar, y le dije: 'Robert, no puedes solo escuchar, tienes que cantar', así que fue, cantó y tocó la guitarra".

El lanzamiento del álbum se celebró con un deslumbrante espectáculo de luces sobre el río Támesis, que iluminó el cielo nocturno con figuras que incluían el famoso logo de labios y lengua de la banda.

Esto siguió a otro evento de lanzamiento en Nueva York en mayo, al que asistieron Jagger, Wood y el también guitarrista Keith Richards. "Llevamos un tiempo con el álbum listo, así que estamos muy emocionados de que salga este viernes", remató Jagger.

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