Diana Krall cancela solo unas horas antes su concierto en Noches del Botánico en Madrid

Los detalles "Acabamos de recibir esta comunicación por parte de la oficina de la artista. La cancelación responde a una decisión adoptada por la artista y su equipo, ajena a la organización de Noches del Botánico", según un escrito del ciclo madrileño.

Diana Krall canceló a última hora su concierto en Madrid, programado para este lunes en el ciclo Noches del Botánico. La decisión fue tomada por la artista y su equipo, sin relación con la organización del evento, según informaron en redes sociales. Aunque Krall no ofreció explicaciones, los organizadores lamentaron las molestias y detallaron cómo solicitar el reembolso de las entradas. Aquellos que compraron físicamente deben acudir al punto de venta original, mientras que las compras online serán reembolsadas automáticamente. Krall era una de las artistas destacadas del ciclo, que finalizará el 31 de julio con Cultura Profética y Çantamarta.

Diana Krall ha cancelado con solo unas horas de antelación el concierto que tenía previsto ofrecer este lunes en Madrid dentro de Noches del Botánico, según ha informado el ciclo madrileño.

"Acabamos de recibir esta comunicación por parte de la oficina de la artista. La cancelación responde a una decisión adoptada por la artista y su equipo, ajena a la organización de Noches del Botánico", señala el escrito colgado en sus redes.

Krall, por su parte, no ha ofrecido ninguna explicación, según ha señalado EFE. Los responsables del ciclo han "lamentado profundamente las molestias" que la canción haya podido ocasionar y han agradecido "sinceramente" la comprensión de los asistentes, a los que ha enumerado las vías para reclamar el reembolso de sus entradas.

Para aquellas personas que las tramitasen físicamente, deberán acudir al mismo punto de venta en que la gestionaron. Para aquellas personas que lo hiciese vía web tanto a través de la propia página de Noches del Botánico como de su distribuidor oficial, el reembolso íntegro se realizará automáticamente en los próximos días sin necesidad de trámite alguno.

Diana Krall, que ya había actuado en este mismo ciclo en su última visita a Madrid en 2022, era uno de los platos fuertes del tramo final de conciertos, que concluirán el próximo 31 de julio con el programa doble integrado por Cultura Profética y Çantamarta.

Antes, el astro panameño Rubén Blades se presentará junto a Roberto Delgado Big Band este martes, el 29 la música la pondrán las actuaciones de LP y Jet Vesper y el día 30 volverá otro viejo conocido del Jardín Botánico de la Universidad Complutense, Tom Jones.

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