Tan solo 24 horas después de obtener el premio de 'Cocinero revelación del año' en Madrid Fusión, Javier Sanz y Juan Sahuquillo han vuelto a triunfar. Ahora, con una distinción distinta: la del premio a 'Mejor croqueta de jamón'.

Los cocineros del restaurante Cañitas Maite, ubicado en Casas-Ibáñez (Albacete), están más tranquilos después de la euforia inicial. Javier asegura que están "muy felices" y que aún no se lo creen. Juan va en la misma línea: "Ha sido increíble".

Los padres de los chefs se muestran orgullosos de sus hijos. "No os ha dado tiempo a pensarlo todavía, no os dejan", le dice la madre de Juan a su chico. "Son unos genios, la verdad que se lo han currado", asegura la progenitora de Javier. Ellos, los padres, también lo celebran: "El esfuerzo es enorme", dice uno; "Estoy muy orgulloso", cuenta el otro.

De celebración en celebración, los fogones de Cañitas Maite continúan activos. ¿Y qué hacen? Croquetas. "Estamos aún que no nos lo creemos", asegura una trabajadora del local.

Los cocineros todavía no han llegado a Casas-Ibáñez, pero su aterrizaje se prevé divertido: "Vamos a poner globos, tirar confeti, imprimir fotos y ponerlas en las mesas, poner 'We are the champions' de fondo…", aseguran personas cercanas de los triunfadores.

Pero para ellos lo más importante es la idea de volver a tener las puertas abiertas: "Esto a lo mejor ayuda a que la cosa se anime un poco más en el día a día y sea un poco más estable", sentencia Javier.