Por segundo año consecutivo, el mejor bar del mundo vuelve a estar en Barcelona. Se trata de la coctelería Sips, ubicada en el Eixample, un proyecto que "combina un diseño elegante con una técnica de vanguardia para crear una divertida 'drinkery house' (casa de bebidas) de Simone Caporale y Marc Álvarez", informa la revista Forbes.

El director de contenido de 50 Best, William Drew, asegura que "Sips es un ganador digno del título The World's Best Bar", pues "traduce de manera fluida la innovación contemporánea y la precisión técnica en un divertido programa de cócteles, acompañado de la hospitalidad más acogedora".

Por su parte, el establecimiento que triunfó el año pasado en The World's 50 Best Bars 2023, Paradiso, también ubicado en la Ciudad Condal, vuelve a copar uno de los primeros puestos, en concreto, el cuarto.

Otros bares en el top 5 son Double Chicken Please de Nueva York (en segundo lugar), Handshake Speakeasy de Ciudad de México (tercer puesto) y Connaught Bar de Londres (quinta posición). La lista de esta edición incluye bares de 28 ciudades con 11 nuevos locales que no aparecían en años anteriores.