La lucha contra el coronavirus en el hospital Teknon de Barcelona les unió y la música fue su principal válvula de escape frente a la presión: así surgió 'Anna y el personal sanitario'.

A pesar de que no era su especialidad, durante la primera ola de COVID-19 se presentaron voluntarios para echar una mano en su hospital. "Estábamos bajo las órdenes de los médicos de medicina interna, de pulmón, que es principalmente lo que padecen los enfermos de coronavirus", explica Josep Viladoms, urólogo y guitarrista

La presión y el miedo hacían mella, así que necesitaban algo para continuar en pie. "Nos dimos cuenta de que, además de compartir la bata, también compartíamos el amor por la música", indica Claudio Duek, cirujano, guitarrista y voz.

Se apuntó Anna Sort, administrativa el hospital y vocalista. También Claudio Brecciaroli, informático y batería. Por cierto, el único sin relación con la medicina, al menos, de momento. "Todavía no he empezado a estudiar, pero me están convenciendo", explica.

Con la mejora de los datos, llegaron los ensayos. "Los primeros ensayos fueron con mascarilla, con cierto grado de miedo también", sostiene Francesco Pellegrinelli, urólogo y bajista.

Por fin, el pasado viernes dieron su primer concierto con un público totalmente entregado. "Muchos nos conocen y ahora son fans. Estamos muy contentos", reconoce Anna. La música, su mejor receta contra el agotamiento por la pandemia de COVID-19