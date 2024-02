'Sueños de libertad' ya está en manos del público, la serie llegaba el domingo por todo lo alto convirtiéndose en el estreno de ficción más visto en televisión desde 'Alba', hace dos años. Después de arrasar con más de dos millones de seguidores de media, la serie regresa cada día de lunes a viernes a las 15.45h con tantas historias por capítulo que no hay que perderse ni un segundo. Los protagonistas Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay atendían hace unos días a los medios para hablar de un proyecto que supone un paso gigantesco en la ficción diaria. En la rueda de prensa, la directora de Ficción de Atresmedia Montse ya dijo que "'Sueños de libertad' es un paso más en el universo de las series diarias por la historia, el diseño de producción y, sobre todo, es un paso más en calidad".

Son esos ingredientes los que además han atraído a un gran reparto a la altura. Natalia Sánchez, la actriz que da vida a la protagonista Begoña Montes confiesa que lo que le hizo decidirse fue "la historia y las tramas". "Creo que laten por sí mismas y que todos los personajes luchan, cada uno a su manera, por la libertad", nos cuenta. Su compañero de reparto Alain Hernández es quien da vida al marido de Begoña, el poderoso empresario Jesús de la Reina. El actor también nos contaba la clave para embarcarse: "La grandeza del proyecto fue lo que me atrajo de 'Sueños de libertad'. Al conocer la franja horaria y que íbamos a sustituir a 'Amar es para siempre' sentí una responsabilidad que me pone", asegura antes de añadir que además "al empezar a leer ya se ve que la serie está brutal...".

La historia se desarrolla en España en 1958 aún bajo la dictadura de Franco y, en concreto, nos traslada a un pueblo de Toledo. Allí, la familia De la Reina es la dueña de una de las mayores empresas de la comarca dedicada a los productos de tocador y perfumería. Por lo que la historia no se limita a los propietarios, sino que se extiende a todos los trabajadores que forman la gran familia de Perfumerías la Reina.

Según aseguraba en rueda de prensa Jaume Banacolocha de Diagonal TV, la productora de la serie junto a Atresmedia, encontrar el argumento fue costoso. "Fue un sueño que comenzó hace más de un año cuando nos encargaron un posible cambio para 'Amar es para siempre' y había que encontrar el argumento más adecuado, fue costoso. Al fin dimos con ello y ya luego llegó la biblia de Verónica Viñe y Beatriz Duque, y con la coordinación de guion de Eulalia Carrillo empezó a rodar".

El director Joan Noguera destaca que "se trata de una historia de maltrato en el año 58 dentro de la casa De la Reina y eso se mezcla con un gran entramado empresaria y de relaciones personales". Contar eso, asegura, ha supuesto hacer un gran esfuerzo de producción. Como valor añadido explica que "gran parte de las tramas suceden en exteriores naturales y eso supone un esfuerzo y un valor de producción muy grande". Además también destaca que "la cantidad de cosas que suceden implican un trabajo extraordinario de guion".

Alain Hernández interpreta al personaje menos amable de la historia, por ser benevolentes, sobre todo porque en los primeros capítulos solo empieza a vislumbrarse lo que está por venir. Nos confiesa que está encantado con su personaje, al que explica que hay que ubicar en una sociedad y una época muy concreta. "Me encantan, sobre todo cuando le puedes dar tantos colores y profundidad". Como curiosidad nos dice que la gente recuerda más los personajes malos: "Mucha gente me dice que siempre hago de malos, pero no es verdad. "He hecho más de bueno que de malo, lo que pasa es que los personajes malos son más vistosos y quizá se recuerdan más". Si tiene que ver algo negativo sería que "ser malo es agotador". "Tienes que estar siempre enfadado en muchas secuencias", asegura y bromea entre risas que "grita mucho, tira muchas cosas y da puñetazos en la mesa".

Durante toda la entrevista los protagonistas derrochan una gran química que aseguran que es muy importante para trabajar en una serie diaria de gran intensidad como 'Sueños de libertad', que ya ha demostrado que va a enganchar a la audiencia diaria.