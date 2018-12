Con más de 220 millones de discos vendidos por todo el mundo, Mariah Carey es la artista femenina que más números 1 ha conseguido en EEUU, 18 en total.

Gracias a éxitos como 'Fantasy', 'Always Be My Baby', 'Hero', 'Touch My Body', 'We Belong Together' o el villancico que da nombre a esta gira, la convierten en una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos.