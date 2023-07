Lo de este jueves en el MadCool fue un "desastre". Tanto para llegar al recinto como para volverse a sus casas. Es lo que denuncian varios asistentes en Twitter. Se quejan de la mala organización del festival: tres horas de cola, un único acceso y varias horas andando para entrar. "El peor acceso de la historia de los Festivales. 5km de cola por Villaverde teniendo la pulsera a que coño esperamos", ha denunciado una joven exigiendo la devolución de su dinero.

Otra de los asistentes ha hecho su denuncia vía Tik Tok. "Llevamos tres horas caminando y hay solo una entrada. No entiendo que con la cantidad de gente que hay y 32 grados", criticaba. Pero el desastre también se sufrió en la carretera, con cortes en las salidas de la M45. "Otra de las dos salidas cortadas en M45, 45 min para un trayecto de 10, gente bajándose del coche andando por los arcenes y saltándose los quitamiedos, a pie por la trocha y por los túneles bajo la vía...desastre de #MadCool para los que van y para vecinos de Getafe Villaverde q lo sufren", añadía otra chica en Twitter. "Desorganización, cola kilométrica, la gente vomitando del calor, vamos, una locura", se puede leer también en los comentarios de la cuenta de Instagram del festival.

Pero los asistentes no son los únicos que se han quejado. También lo han hecho los vecinos de la zona en la que se celebra el festival estos días, pues quedan dos días más de conciertos. "Mi barrio, mi casa y toda la calle de gente por el puñetero MadCool que lo han puesto aquí cerca. Me niego, ¿cómo salgo?", denuncia una joven a través de su cuenta de Tik Tok. Esta vecina lamentaba que ni ella ni sus padres podían salir del barrio por el corte de los accesos. "Mis padres una hora hasta que han podido entrar", añadía.

Precisamente en esto, en la falta de organización, se fijaba días antes un concejal de Más Madrid, que comparaba los tiempos de los diferentes transportes siendo el público el más lento. "Si quieres que se use el TP hazlo atractivo", denunciaba.

Sin embargo, los tiempos que recogía la organización del festival no se cumplieron tampoco. Los 15 minutos de los VTC se convirtieron en una hora, como poco, para los usuarios. "He estado más de una hora para que me cogiera alguien. Me lo aceptaban y luego a los 10 minutos se perdía la señal. He visto taxis por la calle libres que no paraban. No hay un año que lo hagan bien", criticaba una usuaria.