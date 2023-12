La organización del Mad Cool ha lanzado una serie de misteriosas publicaciones en su cuenta de Instagram confirmando las ediciones del evento en 2025 y en 2026 y a raíz de los posts, han empezado a saltar las alarmas sobre la posible cancelación del evento del año que viene.

"See you in 2025" (nos vemos en 2025) leía la imagen del post, seguido del texto "More info soon" (pronto, más información, en inglés) acompañando a la imagen. Horas más tarde publicaron otra foto en la que se leía el mensaje "See you in 2026" (nos vemos en 2026) junto con el mismo copy que el anterior.

Muchos usuarios comenzaron a lamentar la cancelación de la edición de 2024 y comenzaron a volar los rumores de su supresión ya que no se habían pronunciado sobre se esperaba que iba a ser la próxima edición. Aunque otros tantos comenzaron a especular que se podía tratar de una estrategia de marketing para anunciar los primeros cabezas de cártel del line up de 2024.

Sin embargo, estos rumores de cancelación no podían estar nada más lejos de la realidad, ya que según han informado fuentes del festival a eldiario.es , sí habrá festival en 2024. El Mad Cool ha atajado los rumores y se prevé que el evento tenga lugar en las fechas previstas inicialmente, el 10, 11, 12 y 13 de julio del año que viene, tal y como había adelantado la organización el pasado octubre. Ahora solo queda que los promotores anuncien los primeros artistas confirmados para el próximo año.

Cabe resaltar que la celebración del festival del año pasado en el nuevo recinto de festivales abierto en Villaverde supuso un gran rechazo de parte de los vecinos. Los rumores llegan después de que la asociación Vecinos de Getafe Norte haya criticado que se pretenda repetir el festival Mad Cool en 2024 en Villaverde, en el mismo lugar que el pasado verano cerca de sus viviendas, después del "caos e incumplimiento generado".

A raíz del caos, el Ayuntamiento de Madrid multó al festival con 22.001 euros por superar 19 veces los niveles máximos de ruido en la anterior cita y también se llego a cancelar el Reggaeton Beach Festival, previsto para otro fin de semana en el recinto Iberdrola Music. Además, ese mismo mes de la celebración del festival también denunciaron que el barrio quedó "colapsado" por las miles de personas que accedieron desde Getafe hasta Villaverde para asistir al concierto de Harry Styles, "originando atascos de tráfico desde primera hora de la tarde".