Eduardo Casanova da un paso al frente en la lucha contra el estigma del VIH en el Pride Positivo: "Visibilizarse es muy complicado"

Los detalles "Las personas que tenemos privilegios tenemos un compromiso social", ha defendido Casanova este sábado en la concentración por la dignidad y derechos de quienes conviven con el virus. Todo ellos meses después del estreno de su documental 'Sidosa',

Miles de personas se han reunido en Madrid bajo el lema 'Ni culpa ni silencio' para defender los derechos de quienes viven con el VIH. Entre los asistentes estuvo Eduardo Casanova, quien, tras un año de reconocer su temor a liderar esta causa, ha convertido la visibilización del VIH en un compromiso social. Casanova destaca la importancia de romper el estigma asociado al virus y ha creado el documental 'Sidosa' para compartir su experiencia y combatir los prejuicios. La idea surgió tras una conversación con Jordi Évole, quien lo apoyó en este proyecto, que estará disponible en Atresplayer y se estrenará en laSexta en diciembre.

Miles de personas se han concentrado este sábado en Madrid bajo el lema 'Ni culpa ni silencio' para reivindicar la dignidad y los derechos de las personas que conviven con VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). Entre ellas, Eduardo Casanova, que ha encabezado la marcha Pride Positivo un año después de reconocer que todavía no se atrevía a ocupar el frente de esta movilización.

Una imagen que refleja el cambio que ha experimentado el actor y director, que ha convertido la visibilización del VIH en una de las causas de su compromiso con la sociedad. El intérprete lleva tiempo defendiendo el hecho de romper el estigma que todavía rodea a las personas que viven con el virus.

"Salir del armario del VIH y visibilizarse es muy complicado, pero las personas que tenemos privilegios tenemos un compromiso social", ha defendido Casanova. Esa voluntad de hablar abiertamente de una realidad que durante demasiado tiempo ha estado marcada por el silencio también está detrás de 'Sidosa', el proyecto documental con el que el cineasta comparte su experiencia y reivindica la necesidad de acabar con los prejuicios y que está producido por Atresmedia.

La idea surgió a raíz de una conversación con Jordi Évole, que le ofreció su apoyo si algún día se decidía a hacer un documental. Una propuesta que terminó convirtiéndose en una oportunidad para contar su vivencia: "¡Tengo sida!", explicaba al recordar el momento en el que decidió ponerse delante de una cámara para hablar de ello.

El director también ha compartido públicamente cómo convivió con el VIH durante su trayectoria profesional: "La mitad de 'Aída' la hice con sida", ha reconocido, poniendo sobre la mesa una realidad que, según defiende, no debería seguir condenando a quienes viven con el virus al silencio o a la discriminación.

Así, Casanova ha llevado esta lucha a la pantalla con 'Sidosa', disponible en Atresplayer y cuyo estreno en abierto está previsto para diciembre en laSexta.

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