La "bochornosa" gala de Eurovisión llega al Congreso y el equipo de Mirela no descarta demandar el supuesto fraude en TVE

'Do It For Your Lover' de Manel Navarro es la canción que nos va a representar en Eurovisión, aunque muchos no estén de acuerdo. Ni los asistentes a la gala, ni los otros candidatos podían entender la decisión del jurado. Manel Navarro y Mirela, votada mayoritariamente por el público, habían empatado.

"Un público a nivel nacional le da la máxima votación a un artista, otra parte del jurado le da la máxima votación y los otros dos le dan la mínima. Eso es lo que no nos entra en la cabeza", explica Tomás Limeres, mánager de Mirela.

Uno de los jueces llevaba tiempo apoyando al ganador públicamente, aunque el artista lo ha desmentido. "El vínculo que hay entre Xavi Martínez y yo es el que puede tener cualquier artista con un locutor de radio", afirma Navarro.

Según ha podido saber laSexta, Xavi Martínez fue agredido por un fan muy enfadado con la resolución del jurado. Ha sido una decisión tan polémica que un portavoz de la comisión de TVE y diputado del PSOE ha pedido al Gobierno que lo investigue

"Fue un bochorno porque creo que fue un error tras error. Si un programa ya está amañado de antemano y se realiza con fondos públicos, evidentemente alguna responsabilidad habrá", afirma José Miguel Camacho Sánchez, diputado del PSOE y portavoz de la Comisión de RTVE.

Responsabilidad porque la audiencia tenía que pagar por votar. "Lo que estamos haciendo es estudiar las posibilidades de una demanda si se ha incurrido en un conflicto de intereses", asegura Limeres. Si finalmente se confirma el amaño, se podría haber incurrido en un delito por malversación de fondos.