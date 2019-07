La Academia de la Televisión de EEUU anuncia los nominados a los premios Emmy, los más importantes de la televisión, que llegan este año a su 71ª edición.

La gala se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. La serie 'Juego de Tronos' ha batido todos los récords al conseguir 32 nominaciones. Se convierte así en la serie con más nominaciones para una misma temporada de toda la historia de Emmy.

Además, el colombiano John Leguizamo obtuvo una nominación al Emmy al mejor actor de reparto de una película televisiva o serie limitada por 'When They See Us'. Jerome se enfrentará a otro actor hispano como Benicio del Toro, ya que el puertorriqueño será candidato en la misma categoría por su rol en 'Escape at Dannemora'.

Junto a Jerome y Del Toro optarán a la misma estatuilla Mahershala Ali ('True Detective'), Hugh Grant ('A Very English Scandal'), Jared Harris ('Chernobyl') y Sam Rockwell ('Fosse/Verdon').

Esta es la lista completa de los nominados son:

Mejor actor protagonista en una miniserie o película:

- Mahershala Ali ('True Detective')

- Benicio del Toro ('Fuga en Dannemora')

- Hugh Grant ('A Very English Scandal')

- Jared Harris ('Chernobyl')

- Jharrel Jerome ('When they see us')

- Sam Rockwell ('Fosse/Verdon')

Mejor actriz protagonista en una miniserie o película:

- Amy Adams ('Heridas abiertas')

- Patricia Arquette ('Fuga en Dannemora')

- Aunjanue Ellis ('When they see us)

- Joey King ('The Act')

- Niecy Nash ('When they see us')

- Michelle Williams ('Fosse/Verson')

Mejor actor protagonista en comedia:

- Anthony Anderson ('Blackish)

- Don Cheadle ('Black Monday')

- Ted Danson ('The Good Place')

- Michael Douglas ('El método Kominsky')

- Bill Hader ('Barry')

- Eugene Levy (SChitt's Creek')

Mejor actriz protagonista en comedia:

- Christina Applegate ('Dead to me)

- Rachel Borsmann ('The Marvelous Mrs. Maisel')

- Julia Louis-Dreyfus ('Veep')

- Natasha Lyonne ('Russian Doll')

- Catherine O'Hara ('Schitt's Creek')

- Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag')